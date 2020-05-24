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24.05.2020 11:24
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Из-за парковки на газоне «Мазда» таранила пешехода в Купчино. К ночи водитель раскаялся

Петербуржец решил посрамить водителя, припарковавшегося на газоне во Фрунзенском районе. Устное замечание привело к двух переломам.

Как стало известно «Фонтанке», 24 мая около двух часов ночи в полицию пришёл 34-летний водитель с раскаянием. Приехавший в Петербург из Армении гражданин рассказал, как днём в Альпийском переулке сбил мужчину на тротуаре, въехал в магазин и, бросив машину, сбежал.

Пострадавший пешеход обратился в больницу, у него диагностировали открытый перелом правой голени и закрытый перелом лодыжки левой голени. Мужчина работает таксистом, по его словам, он сделал замечание водителю «Мазды», припарковавшемуся на газоне. После чего автомобиль пошёл на него тараном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

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Комментарии (10)

alpi
Кругом полно неадекватных людей, за замечание по делу готовы машиной давить т.е. покушение на убийство. Поскольку ответственности ноль то можно всякого давить.
Kamikaze
Либо права отнимут, либо видео извинения принесёт и все ок будет
fw252
интересно. А пешеход правда только вот "сделал устное замечание"? И что же это тогда было за замечание? Воспитатель сам должен быть воспитан (к) Карл Маркс, тезисы о Фейербахе
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