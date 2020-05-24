Из-за парковки на газоне «Мазда» таранила пешехода в Купчино. К ночи водитель раскаялся
Петербуржец решил посрамить водителя, припарковавшегося на газоне во Фрунзенском районе. Устное замечание привело к двух переломам.
Как стало известно «Фонтанке», 24 мая около двух часов ночи в полицию пришёл 34-летний водитель с раскаянием. Приехавший в Петербург из Армении гражданин рассказал, как днём в Альпийском переулке сбил мужчину на тротуаре, въехал в магазин и, бросив машину, сбежал.
Пострадавший пешеход обратился в больницу, у него диагностировали открытый перелом правой голени и закрытый перелом лодыжки левой голени. Мужчина работает таксистом, по его словам, он сделал замечание водителю «Мазды», припарковавшемуся на газоне. После чего автомобиль пошёл на него тараном.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.