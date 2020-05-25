Серьёзное ДТП с мотоциклистом на проспекте Науки зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки». Очевидцы рассказывают, как помогали пострадавшим. На записи видно, что автомобиль медленно поворачивал налево, видимо, чтобы въехать во двор. Едущий на скорости мотоциклист задел переднюю часть капота. От удара мотоцикл, пробив ограждение, упал на газон, а водитель и пассажир слетели с него.

По данным УГИБДД, напомним, 24 мая около 21:40 на Науки, 14, 47-летний водитель «Шевроле Круз» столкнулся с мотоциклом «Хонда». 29-летний водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка были госпитализированы в тяжёлом состоянии.



Кадр из видеозаписи камеры наблюдения Кадр из видеозаписи камеры наблюдения Кадр из видеозаписи камеры наблюдения Кадр из видеозаписи камеры наблюдения

На кадрах очевидцев и «Дорожного инспектора» видно, что оба транспортных средства получили сильные повреждения, дорогу усеяли обломки.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Сам мотоциклист был в шлеме, на женщине никакой экипировки не было, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Я парню этому перетягивал ногу ремнем, чтобы остановить кровь. Ребята, это страшная картина! Не гоняйте! — пишет Александр. — У него практически до колена оторвало! Там просто торчала одна кость! Парень был в сознании и все понимал, что ему говорят. Я спросил у него: «Как ты?». Он сказал: «Нормально, но болит нога». У него был сильный шок». По словам очевидцев, мужчина, упав с мотоцикла, ногой попал в ограждение. Женщина, как говорят, отлетела метров на 20, у неё тоже «нога была жутко сломана» и «руки все в крови».

Очевидцы и участники группы обсуждают скорость мотоциклиста. «Со стороны Софьи Ковалевской в сторону Гражданки очень бодро набирал. Скорость была за сотку, не меньше, — считает Сергей. — Я рядом был, напротив, когда все это произошло. По звуку все прекрасно слышно. Там «Хонда» кубовая, три секунды и сотка». Ему вторит Роман: «Был я там. Не ехал он 40. Иначе успел бы среагировать, и удар был бы не таким сильным. <…> И водила на машине не вваливал, в поворот не глядя».

