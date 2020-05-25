Экс-нападающий «Зенита» Погребняк госпитализирован с двусторонней пневмонией после заражения коронавирусом
Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк госпитализирован. Как написала его жена в понедельник, 25 мая, в инстаграме, у 36-летнего спортсмена на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония.
«Муж находится в больнице, проходит курс лечения! Двусторонняя пневмония», — написала Мария Погребняк.
Также заболели все члены семьи, включая троих детей, но они пока лечатся дома.
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Доброе утро наши друзья❤️ Спасибо вам за колоссальную поддержку🙏🏻 Сегодня третьи сутки заболевания! У меня исчезло обоняние, я абсолютно ничего не чувствую! Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно🤦🏼♀️ даже сделать глоток воды! Воспалились гланды! Мое лечение: пока лечить по симптоматике! Антибиотики не пью Муж находится в больнице, проходит курс лечения! двусторонняя пневмония У старшего сына температуры нет, есть сильный кашель! Ему по КТ поставили пневмонию! Прописали антибиотик сумамед! Пашка ( младший): вчера прошла рвота, но температура держится 37! Из лечения обильное питьё! Завтра повторно сдаем кровь! Младший: сегодня температуры нет, ничего не болит, самый здоровый из нас) Мы надеемся, что скоро все это закончится! 🙏🏻
Павел Погребняк — воспитанник московского «Спартака». С 2007-го по 2009 год играл за петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
Напомним, что в Российской премьер-лиге зафиксировано уже несколько случаев коронавируса среди футболистов.