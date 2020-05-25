Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк госпитализирован. Как написала его жена в понедельник, 25 мая, в инстаграме, у 36-летнего спортсмена на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония.



«Муж находится в больнице, проходит курс лечения! Двусторонняя пневмония», — написала Мария Погребняк.



Также заболели все члены семьи, включая троих детей, но они пока лечатся дома.

