Более тысячи человек в системе исполнения наказаний заразились коронавирусом

В Федеральной службе исполнения наказаний констатировали, что за последние две недели в российских заведениях пенитенциарной системы выявили уже более 450 случаев заражения COVID-19.



«На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства — 980 случаев», — цитирует 25 мая заявление ведомства ТАСС.



Во ФСИН добавили, что с 13 мая заболели 93 заключенных и более 360 сотрудников ведомства. При этом за две недели исцелились 87 человек из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 405 сотрудников УИС.

