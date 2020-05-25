Более тысячи человек в системе исполнения наказаний заразились коронавирусом
В Федеральной службе исполнения наказаний констатировали, что за последние две недели в российских заведениях пенитенциарной системы выявили уже более 450 случаев заражения COVID-19.
«На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-19, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства — 980 случаев», — цитирует 25 мая заявление ведомства ТАСС.
Во ФСИН добавили, что с 13 мая заболели 93 заключенных и более 360 сотрудников ведомства. При этом за две недели исцелились 87 человек из числа подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 405 сотрудников УИС.
В ведомстве также сообщили, что в заведениях пенитенциарной системы было проведено уже более 52 тысяч лабораторных исследований на COVID-19.
Ранее правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти принять «срочные меры для устранения потенциально разрушительных последствий распространения вируса COVID-19» среди заключённых и содержащихся под стражей.
Напомним, ранее стало известно, что в столичном СИЗО «Лефортово» коронавирусом заразились как минимум трое арестантов. По информации в СМИ, речь идет о владельце группы «Сумма» Зиявудине Магомедове, а также петербургском миллиардере Дмитрии Михальченко и его предполагаемом подельнике Андрее Каминове.