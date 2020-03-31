Коронавирус может проникнуть и в российские тюрьмы. Правозащитники просят власти спасти заключенных

«Российские власти должны принять срочные меры для устранения потенциально разрушительных последствий распространения вируса COVID-19 среди заключённых и содержащихся под стражей <...> По меньшей мере 9 тысяч из 519,6 тысячи содержащихся под стражей в России — старше 60 лет, ещё у большего числа серьёзно подорвано здоровье», — говорится 31 марта в заявлении Amnesty International.

Правозащитная организация Amnesty International обратилась к российским властям с требованием защитить заключенных от COVID-19.

Правозащитники указывают, что российские заключенные подвержены «более высокому риску инфекционных заболеваний». Якобы если власти РФ не примут мер, то коронавирус может привести к «разрушительным последствиям».



«Необходимо принять срочные меры для предотвращения потенциальной катастрофы, поэтому мы призываем российские власти рассмотреть возможности сокращения численности заключённых в стране», — говорится в рекомендациях на сайте организации.



Напомним, что распространение коронавируса стало проблемой в американских заведениях пенитенциарной системы. По данным Reuters, у 132 осужденных и 104 сотрудников в тюрьмах в Нью-Йорке был положительный тест на COVID-19. Генеральный прокурор США Уильям Барр накануне рекомендовал освободить часть заключенных, добавив, что почти 10 тысяч из них входят в группу риска.

