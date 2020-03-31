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31.03.2020 11:47
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Коронавирус может проникнуть и в российские тюрьмы. Правозащитники просят власти спасти заключенных

Правозащитная организация Amnesty International обратилась к российским властям с требованием защитить заключенных от COVID-19.

«Российские власти должны принять срочные меры для устранения потенциально разрушительных последствий распространения вируса COVID-19 среди заключённых и содержащихся под стражей <...> По меньшей мере 9 тысяч из 519,6 тысячи содержащихся под стражей в России — старше 60 лет, ещё у большего числа серьёзно подорвано здоровье», — говорится 31 марта в заявлении Amnesty International.

Правозащитники указывают, что российские заключенные подвержены «более высокому риску инфекционных заболеваний». Якобы если власти РФ не примут мер, то коронавирус может привести к «разрушительным последствиям».

«Необходимо принять срочные меры для предотвращения потенциальной катастрофы, поэтому мы призываем российские власти рассмотреть возможности сокращения численности заключённых в стране», — говорится в рекомендациях на сайте организации.

Напомним, что распространение коронавируса стало проблемой в американских заведениях пенитенциарной системы. По данным Reuters, у 132 осужденных и 104 сотрудников в тюрьмах в Нью-Йорке был положительный тест на COVID-19. Генеральный прокурор США Уильям Барр накануне рекомендовал освободить часть заключенных, добавив, что почти 10 тысяч из них входят в группу риска.

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Комментарии (9)

Lukum
Да они там самые защищенные! И от короновируса в первую очередь, т.к.изолировались раньше всех.
Noisymouse
Амнистировать или отправить срок досиживать дома можно только тех, кто не совершил сознательного преступления против личности. Параллельно, сколько лет, 17 или 70, какому-нибудь отморозку, который бабке голову за пенсию размозжил. Пусть сидит и надеется, что ему корону кто-нибудь не нахлобучит.
Маришенька
Ну, давайте ещё и уголовников выпустим...
Я не говорю о политических, о тех, кто вообще ни за что попал (за репост, за картинку, лайк, коммент). Я о конкретных уголовниках.

А людей в коммуналках они не хотят спасти? Это потенциальные очаги заражения. Или всех в обсверваторы? Только за то, что нет отдельной квартиры? Это не нарушение прав, не дискриминация по имущественному признаку? Власти нужно сделать выводы и срочно усилить финансирование расселения коммуналок, а правозащите - повернуться лицом к народу, а не только к тем, кто за решёткой. Мы сейчас все как заключённые. А в коммуналках особенно. Причём, срока своего освобождения не знаем.
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