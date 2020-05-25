ФСИН подтвердила подозрение на коронавирус у троих арестантов в «Лефортово». В ОНК сообщали, что заразиться могли миллиардеры Михальченко и Магомедов
В столичном СИЗО «Лефортово» выявлены три случая «подозрения на заражение коронавирусом» у заключенных. Об этом 25 мая сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, пишет «Интерфакс».
Имена арестантов во ФСИН называть не стали, только уточнили, что заболевание протекает в легкой форме, состояние заболевших оценивается как удовлетворительное. В СИЗО проводятся дезинфекция, кварцевание и проветривание всех помещений, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) сообщали, что заразиться коронавирусом в «Лефортово» могли фигуранты нескольких громких уголовных дел: владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, а также Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов, обвиняемые в хищениях при реконструкции резиденции Путина.
Напомним, петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко в 2017 году обвинили в создании преступного сообщества. По версии обвинения, он и подручные организовали схему систематических хищений на объектах государственной важности — например, президентской резиденции в Ново-Огарево. Главное военное следственное управление СКР считает, что при реконструкции этого объекта были похищены денежные средства, в частности, — на установке системы кондиционирования. По делу проходят также подчиненный Васильева — полковник ФСО Дмитрий Улитин, экс-глава предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев.
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в конце марта 2018 года, позже им и экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества. Ущерб по их делу составляет больше 11 млрд рублей, уголовное дело насчитывает больше тысячи томов. «Интэкс» в конце 2014 года получило право намыть 16,6 га на Крестовском острове для размещения станции метро «Новокрестовская». Сумма контракта составила 2,2 млрд рублей. Намыв на территории стал появляться ещё до официального объявления конкурса.