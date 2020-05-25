ФСИН подтвердила подозрение на коронавирус у троих арестантов в «Лефортово». В ОНК сообщали, что заразиться могли миллиардеры Михальченко и Магомедов

В столичном СИЗО «Лефортово» выявлены три случая «подозрения на заражение коронавирусом» у заключенных. Об этом 25 мая сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, пишет «Интерфакс».



Имена арестантов во ФСИН называть не стали, только уточнили, что заболевание протекает в легкой форме, состояние заболевших оценивается как удовлетворительное. В СИЗО проводятся дезинфекция, кварцевание и проветривание всех помещений, подчеркнули в пресс-службе ведомства.



Напомним, ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) сообщали, что заразиться коронавирусом в «Лефортово» могли фигуранты нескольких громких уголовных дел: владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, а также Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов, обвиняемые в хищениях при реконструкции резиденции Путина.