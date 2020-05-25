Российская фигуристка Александра Трусова в очередной раз вписала свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщается 25 мая на официальном сайте, 15-летнюю спортсменку отметили за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.

Это произошло 7 декабря 2019 года в финале Гран-при, который проходил в итальянском Турине. Ранее Трусова дважды была записана в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверных тулупа и лутца.



Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки».

