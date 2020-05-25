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25.05.2020 16:20
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Беглов: В России всего две «народные команды» — «Зенит» и «Спартак»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в день 95-летия «Зенита» о значимости противостояния петербургской команды с московским «Спартаком». В интервью РИА Новости 25 мая он заявил, что это клубы-антиподы.

«В нашей стране есть две по-настоящему народные команды. При всем уважении к самоотверженности болельщиков ЦСКА, к успехам «Локомотива», к славной истории московского «Динамо», «Зенит» и «Спартак» — самые популярные клубы в современной России. Когда они встречаются, противостоят друг другу не только Петербург и Москва. Вся страна делится пополам. Так сложилось исторически. Это клубы-антиподы», — заявил Беглов.

Напомним, что сегодня «Зениту» исполняется 95 лет. Фанаты уже отпраздновали это событие масштабным перформансом на Петропавловской крепости. Вместе с тем существует версия, что реальный возраст сине-бело-голубой команды несколько меньше. Читайте об этом в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Печенеги и половцы
Охота что нибудь тоже мерзкое написать, ладно содержимся
Павел Михайлов
Туда народные деньги утекают.На зарплаты играющих гастарбайтеров.
Cashmare
народные команды, потому газпром и лукойл - народные достояния?
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