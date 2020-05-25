«Мутко обещал пересмотреть дату рождения клуба, но потом его это уже не волновало». Почему сегодня «Зениту» не 95 лет

Виталий Мутко



автор фото Дмитрий Азаров/Коммерсантъ



На официальном сайте «Зенита» в разделе «История» написано: «Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет свою родословную от физкультурного кружка Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина. Именно на этом заводе весной 1925 года были организованы футбольные команды, которые и стали прародителями нынешнего «Зенита», официальной датой рождения которого ныне принято считать 25 мая 1925 года».

О том, что не так с этой информацией, «Фонтанке» рассказал член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Лукосяк, по стечению обстоятельств лично приложивший руку к созданию ошибки.



— Если ты помнишь, в 99 году «Зенит» должен был дебютировать в Кубке УЕФА, — начал свой рассказ Лукосяк. — А к этому моменту вообще никак не была сформулирована история клуба. Практически никогда эту информацию нигде не давали. И, видимо, УЕФА предъявил такое условие: раз заявились, будьте любезны дать справочную информацию. А мы не были готовы. И я помню, как Пётр Алексеевич Тресков, который тогда был генеральным директором и помощником Мутко, встрепенулся и стал подбирать ребят, которые могли в этом помочь. И мы тогда встретились на Некрасова, 4. Там находился офис «Зенита», где еще телефонный узел. Просто один из работников клуба, Леня Туфрин, был начальником этого телефонного узла. Там сидели Владимир Полысаев (руководил советом ветеранов спорта. — Прим. ред.), Николай Люкшинов (завкафедрой футбола и хоккея Лесгафта. — Прим. ред.) и были историки футбола.

— Среди которых были и вы тоже?

— Да, а также Володя Фалин и Володя Андреев.

— Насколько жарким было обсуждение?

— Дискуссия шла в основном между несколькими людьми, кто реально занимался историей. Все остальные сидели и больше слушали. Тот же самый Люкшинов, скорее, преподаватель-методист, но истории у них, думаю, даже сейчас на кафедре отводится всего час-два. У нас нет этой культуры, к сожалению, по сей день. Мы как-то к истории очень плохо относимся.



— Известно, что вы предлагали на той встрече на выбор пять дат рождения клуба — 14, 31, 36, 38 и 40 год.

— Да. 14 год — это создание «Мурзинки». Слава Богу, удалось убедить Мутко, что это совершенно не имеет никакого отношения к нам. В 31 году «Сталинец» дебютировал в чемпионате города и сразу попал в призёры, заняв третье место. Это было колоссальное достижение. 36 год — это создание всесоюзных ДСО. Тогда же появился ДСО «Зенит» и «Сталинец».

— Они имели отношение друг к другу?

— Нет, они относились к разным отраслям промышленности. «Сталинец» в начале был приписан к электропромышленности, а «Зенит» одно время даже был при министерстве вооружения. Это упоминается в документах за 50 год. 38 год — это дебют в Вышей лиге, а 40-й — изменение названия со «Сталинца» на «Зенит».

— И какой год было бы правильнее всего считать годом рождения «Зенита»?

— 31-й. В этом году была создана реальная команда. Мы знаем, кто за неё играл и самое главное — клуб принял участие в официальном чемпионате города. На Западе считают, что дата рождения клуба — это создание официальной спортивной организации. В Швейцарии есть клубы, которые созданы на 50 лет раньше создания Швейцарского футбольного союза, но датой рождения футбола считают именно дату создания футбольного союза. А знаешь почему? Потому что можно всё что угодно опровергнуть, а с созданием официальной организации и зарегистрированным уставом ты ничего не сделаешь. Кстати, во всех справочниках — и довоенных, и послевоенных — всегда писали, что «Зенит» основан именно в 31 году.



— И откуда тогда взялся 25 год?

— Его втиснул Фалин. Он коллекционер, в том числе собирает разные исторические документы, которые выходили о футболе. Но Володя никогда не ходил в архивы. Он просто вытаскивает с полки справочник и читает то, что там написано. А хуже тиражирования ошибок нет ничего. Но в тот момент это сработало. Он сказал: «Есть заметка в журнале «Спартак» за 25 год, май месяц, где юнкор Бодряков пишет, что они собираются организовать четыре футбольных команды». Но даже в моей книге «Летопись футбольного клуба «Зенит» есть фотография этой заметки, а рядом я специально поместил заметку от августа того же года, где юнкор Бодряков уже пишет, что ничего из задуманного не удалось осуществить.

— Почему?

— Спорт тогда курировала комсомольская молодежная организация под названием «Спартак». Ею руководил Александр Иванович Панов. Это движение было сильно политизировано, но у «Спартака» был один большой минус: у них не было денег. Они провозгласили массовость: среди молодёжи, на предприятиях и в учебных заведениях. Что такое организация «Спартак» на ЛМЗ? Это дети рабочих и служащих 12, 13, 14, 15 лет, и они пропагандировали спорт и физическую культуру, но откуда у них будут деньги? У них вообще ничего толком не было. Они не могли себе купить даже спортивную форму. А в той самой заметке писалось, что они обеспечены этим сполна. На самом деле это был обман. Недаром в конце 25 года в декабре состоялся слет юнкоров, и там было заявлено: «Хватит заниматься приписками и выдумками». Фактически в тот момент имелся вот такой спорт в Ленинграде — без денег, основанный на голом энтузиазме. Проходили различные слеты, парады — то, что характерно для показухи. И вот с учетом этих условий мы говорим о том, что в 25 году начинается летопись «Зенита»? Фалин заложил эту бомбу замедленного действия. Реальный сдвиг произошёл лишь в 31 году, когда было принято решение о том, чтобы перейти с территориального принципа на производственный.



— В период с 25 по 31 год не было никаких футбольных команд, которые могли бы стать прародителями «Зенита»?

— Футбольные команды были. Проводился чемпионат города, но это были те команды, основу которых составляли старые буржуазные клубы. Они просто поменяли названия и к ЛМЗ не имели никакого отношения. А та команда, которая была у ЛМЗ, не участвовала в первенстве города. Она выступала только в первенстве Союза металлистов где-то в 4–5 группе. И я недаром говорю, что в 31 году перешли с территориального на производственный принцип, когда за команду могли играть только те, кто работает на данном предприятии. В соревнованиях Союза металлистов ЛМЗ представляли ребята, которые не имели к нему никакого отношения. Да и команда была никакая: они в 4–5 группе занимали последние места. И так продолжалось до 31 года. Как только было принято решение, что за команды предприятий могут играть только те, кто там работает, потянулся хороший народ. Там был энтузиаст по фамилии Петров, инженер. Он очень любил футбол. И вот он стал как бы патронировать эту команду. Первым серьёзным футболистом из той плеяды был Георгий Васильевич Шорец, который в 35 году даже сыграл за сборную СССР. Он пришел на завод как раз в 31 году. Молодежи было выгодно идти на завод еще и потому, что там был первый ВТУЗ — это Высшее техническое учебное заведение. Потом в 34 году появился Борис Ивин — это вообще фигура знаковая: многолетний капитан команды, игрок сборной Петрограда, СССР. И третьим стал Александр Зябликов. Поэтому мой личный взгляд, историю надо вести с 31 года, когда была создана команда мастеров при ЛМЗ.



— Так в итоге каким образом получилось, что приняли 25-й год вместо 31-го?

— Из-за спешки Мутко мне сказал: «Юра, это временная дата, мы ещё вернёмся к этому». А в 2000 году я уехал в Грецию, и когда они это дело утверждали, меня уже не было в городе, и я просто задним числом подписал эти документы. Тресков меня попросил. Он мой хороший друг был. Я лично сейчас исхожу вот из чего: да, ребята, отмечаем сегодня день рождения клуба, да, пока это так, но в конце концов мы придём к тому, чтобы эту дату исправить. В мире к таким изменениям подходят очень спокойно, а мы, к сожалению, этого боимся. Но я лично скажу так тебе. Я болельщик «Зенита» с 58 года. Я люблю эту команду, я болею за неё, ценю её, но также я ценю историю, и вот эти вещи я говорю не для того, чтобы унизить «Зенит», а для того, чтобы поправить некоторые исторические моменты.



Фото: предоставил Юрий Лукосяк

— Мутко, как вы говорите, обещал ещё вернуться к вопросу реальной даты рождения «Зенита». Видимо, этого так и не произошло?

— Даже если Мутко говорит «да», это никогда не гарантирует, что что-то будет сделано. Это особый тип человека. Я к нему хорошо отношусь, но вот этот вопрос, как я понял, его уже не волновал. Я же потом стал подвергаться жесткой обструкции наших болельщиков, которые мне говорили: «Палыч, ты что там натворил?». И я это слышу по сей день. Все стрелки в итоге перевели на меня. И всегда мне предъявляют за подпись под тем документом. Механизм завертелся, дата была принята, она всех устроила. В 2000-м году Генусов был пресс-атташе «Зенита», и ты знаешь, что он сказал, когда его спросили про 1925 год? Он сказал: «Какая хорошая и симпатичная дата, 75 лет получается». А я добавил: «Да, хорошая дата, чтобы собраться, выпить и закусить». Ещё раз тебе подчеркиваю, что и тогда, и сегодня у нас нет исторической культуры. Мы очень плохо относимся к истории и историческим датам. История у нас всегда подвержена политической конъюнктуре. И это беда нашей страны, что мы всегда всё политизируем. Вот сейчас говорят про муниципальный фильтр на выборах. А ты знаешь, что это понятие существовало еще в 22 году, когда надо было избавиться от старого спорта? Придумали временное бюро красных спортивных организаций физической культуры, которое в октябре 22 года приняло решение пропустить все спортивные организации и их членов через красный фильтр. Таким образом уничтожали старый спорт. Тебе просто писали: ты аттестацию не прошел. Политика настолько вторгалась в спорт, что та заметка в журнале «Спартак» 1925 года была нужна только для того, чтобы показать, что эта организация работает. Потом, кстати, эта организация прекратила существование из-за отсутствия денег. В свою очередь профсоюзы встали на дыбы и сказали: или мы, или «Спартак». Вот почему появились при профсоюзных организациях деньги и стали создаваться серьезные команды. Это произошло как раз в 1931 году.



— А с нынешним руководством вы пытались по этому поводу разговаривать?

— Это бесполезно.

— Но вы пытались?

— Фурсенко точно знал об этой проблеме, но ему это тоже было неинтересно. Понимаешь, для них для всех это пройденный этап. Потому что на всех майках и куртках в их магазине написано 1925 год. Ну и зачем что-то менять?

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

