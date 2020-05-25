Фанаты футбольного клуба «Зенит» отпраздновали 95-летие команды масштабным перформансом над Петропавловской крепостью. В 6 утра один из самых больших тепловых аэростатов в России (объемом 10 тысяч кубических метров) взлетел на высоту в 150 метров и поднял полотно, созданное болельщиками.

«На огромном баннере изображен «зенитовец» — собирательный образ фаната и футболиста с клубным знаменем в руках. Это одно из самых крупных рукописных полотен за всю историю фанатского движения сине-бело-голубых (размер — 60х40 метров, вес ткани — 500 килограммов, общий вес поднимаемой конструкции — 900 килограммов) и одно из самых масштабных в истории европейского футбола», — заявили в пресс-службе «Зенита».

Сияй, свети, великий клуб! На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед. В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно! #Зенит95 #СеверноеСияние95 ✨ pic.twitter.com/xKm4VkGDC9

Работа над созданием полотна длилась две недели. За это время было использовано 2,4 тысячи квадратных метров ткани и более 900 литров краски. Акция завершилась на земле пиротехническим шоу фанатов.



Полетом руководили мастера спорта и рекордсмены воздухоплавания: в небе тепловым аэростатом управлял Иван Меняйло, с земли — Михаил Баканов.



Далее по плану — полуденный выстрел из пушки, который осуществят главный тренер Сергей Семак и генеральный директор клуба Александр Медведев. Одновременно с этим зажгутся Ростральные колонны.



Отмечается, что все праздничные мероприятия организованы с соблюдением мер безопасности по нераспространению COVID-19 и во избежание массового скопления людей. Поддержку акции оказал Смольный.