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25.05.2020 15:52
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Новое дно для индекса самоизоляции: Петербург приближается к «единице»

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днём 25 мая, по данным «Яндекса», удерживает показатель 1,2 балла на протяжении примерно трёх часов. Это очередной антирекорд: на такое «дно» мы не ныряли начиная с марта.

Такое падение неудивительно, индекс активно снижается в последние дни. В пятницу суточный показатель поставил антирекорд (1,8 балла). В субботу по итогам дня было 2,6 балла — это уровень буднего дня 21 апреля (вторник). Сегодня утром индекс падал быстрее, чем в пятницу, в среднем на 0,2 балла.

В списке 15 городов-миллионников, по данным на 15:10, Петербург находится на 11-м месте. Москва — на пятом.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=42.678628%2C56.752317&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Любопытно, что в Петербурге не становится намного больше пробок. Утренний максимум сегодня составил 3 балла, сейчас обычные для данного времени суток 2 балла.

Петербург и Москва по своей активности не очень выделяются на фоне других городов мира — «Яндекс» начал собирать новую статистику по выходу из изоляции. В Санкт-Петербурге активность составляет 29% от «докоронавирусного» уровня, в Москве — 19%. Для сравнения: в Европе тише всего в Мадриде (11%), а самые бодрые жители сейчас в Милане (37%).

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=42.678628%2C56.752317&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

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Комментарии (13)

260881461
Индекс самоизоляции измеряется по Яндексу, Яндекс принадлежит Сбербанку, в Сбере глава Греф, Греф мечтает вообще всех чипировать и считает что обычные люди это стало которым надо манипулировать, забавно
S_PB
>> Любопытно, что в Петербурге не становится намного больше пробок
нет учащихся, нет утренних развозок по детсадам и школам. И многого ещё нет
Michael_5e4cd31840823
Уже даже Путин вышел из самоизоляции. Успокойтесь вы с этим индексом.
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