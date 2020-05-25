Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днём 25 мая, по данным «Яндекса», удерживает показатель 1,2 балла на протяжении примерно трёх часов. Это очередной антирекорд: на такое «дно» мы не ныряли начиная с марта.

Такое падение неудивительно, индекс активно снижается в последние дни. В пятницу суточный показатель поставил антирекорд (1,8 балла). В субботу по итогам дня было 2,6 балла — это уровень буднего дня 21 апреля (вторник). Сегодня утром индекс падал быстрее, чем в пятницу, в среднем на 0,2 балла.