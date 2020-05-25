Новое дно для индекса самоизоляции: Петербург приближается к «единице»
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днём 25 мая, по данным «Яндекса», удерживает показатель 1,2 балла на протяжении примерно трёх часов. Это очередной антирекорд: на такое «дно» мы не ныряли начиная с марта.
Такое падение неудивительно, индекс активно снижается в последние дни. В пятницу суточный показатель поставил антирекорд (1,8 балла). В субботу по итогам дня было 2,6 балла — это уровень буднего дня 21 апреля (вторник). Сегодня утром индекс падал быстрее, чем в пятницу, в среднем на 0,2 балла.
В списке 15 городов-миллионников, по данным на 15:10, Петербург находится на 11-м месте. Москва — на пятом.
Любопытно, что в Петербурге не становится намного больше пробок. Утренний максимум сегодня составил 3 балла, сейчас обычные для данного времени суток 2 балла.
Петербург и Москва по своей активности не очень выделяются на фоне других городов мира — «Яндекс» начал собирать новую статистику по выходу из изоляции. В Санкт-Петербурге активность составляет 29% от «докоронавирусного» уровня, в Москве — 19%. Для сравнения: в Европе тише всего в Мадриде (11%), а самые бодрые жители сейчас в Милане (37%).