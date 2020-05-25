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25.05.2020 11:40
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Неудержимо рассасывается самоизоляция в Петербурге, Москва вышла из лидеров индекса

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 25 мая снижается быстрее, чем в пятницу, 22 мая. К 11:21, по данным «Яндекса», он составил 1,6 балла.

Город просыпается всё раньше. Сегодняшняя динамика, по данным «Яндекса», такова:

  • на 6:50 — 4,4 балла (в пятницу в это время было 4,5);
  • на 7:20 — 3,9 балла;
  • на 8:10 — 3,2 балла;
  • на 9:10 — 2,4 балла;
  • на 10:00 — 2 балла (в пятницу — 2,2);
  • на 10:50 — 1,7 балла (в пятницу — 1,9).

То есть сегодня мы обгоняем пятничные показатели на 0,2 балла, это довольно много. При этом в пятницу суточный показатель стал минимальным за период с марта — 1,8 балла (в целом по России — 1,6).

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Вчера по итогам дня индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 2,9 балла. Это всего на 0,3 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. При этом в прошлое воскресенье, 17 мая, индекс составлял 3,2 балла. По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял четвёртое место среди 15 городов-миллионников. На первом был Нижний Новгород (3,4 балла), на последнем Челябинск (2,4 балла).

То есть Москва, около месяца державшаяся в лидерах списка, выпала оттуда как по суточным показателям, так и по актуальным. По данным на 11:10, она находится на втором месте после Уфы. Петербург — на четвёртом.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

При этом в Петербурге за сутки выявили 374 новых случая заражения коронавирусом, пять человек скончались. Количество заболевших по России превысило 350 тысяч человек.

Скриншоты из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншоты из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

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Комментарии (18)

igoruha
Зато на улицах много свободных людей. Очень много свободных людей )) Безо всяких перчаток и масок.
SanNik
Запустите каршеринг наконец.
В метро не сяду.
Авто - у детей на даче.
Надоело на такси с полуграмотными узбеками ездить без маски.
Русских водителей - единицы.
Купил бы второе авто - да в кризис это геморно.
заканчивайте эту хрень с самоизоляцией.
Если не даете денег - идите в ж.. со своими правилами и законами - чтобы что то требовать от людей надо что то для них начать делать, а не обкладывать их ограничениями и штрафами, не давая ничего взамен.
На хрен мне такое убогое государство-террорист, которое пытает меня хуже любого преступника? В 90-е лучше было.
grannie
По прежнему не вижу в подобных материалах обязательной пометки "на правах рекламы"....
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