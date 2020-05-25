Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 25 мая снижается быстрее, чем в пятницу, 22 мая. К 11:21, по данным «Яндекса», он составил 1,6 балла.

Город просыпается всё раньше. Сегодняшняя динамика, по данным «Яндекса», такова:

на 6:50 — 4,4 балла (в пятницу в это время было 4,5);



на 7:20 — 3,9 балла;



на 8:10 — 3,2 балла;



на 9:10 — 2,4 балла;



на 10:00 — 2 балла (в пятницу — 2,2);



на 10:50 — 1,7 балла (в пятницу — 1,9).



То есть сегодня мы обгоняем пятничные показатели на 0,2 балла, это довольно много. При этом в пятницу суточный показатель стал минимальным за период с марта — 1,8 балла (в целом по России — 1,6).