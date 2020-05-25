Неудержимо рассасывается самоизоляция в Петербурге, Москва вышла из лидеров индекса
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 25 мая снижается быстрее, чем в пятницу, 22 мая. К 11:21, по данным «Яндекса», он составил 1,6 балла.
Город просыпается всё раньше. Сегодняшняя динамика, по данным «Яндекса», такова:
- на 6:50 — 4,4 балла (в пятницу в это время было 4,5);
- на 7:20 — 3,9 балла;
- на 8:10 — 3,2 балла;
- на 9:10 — 2,4 балла;
- на 10:00 — 2 балла (в пятницу — 2,2);
- на 10:50 — 1,7 балла (в пятницу — 1,9).
То есть сегодня мы обгоняем пятничные показатели на 0,2 балла, это довольно много. При этом в пятницу суточный показатель стал минимальным за период с марта — 1,8 балла (в целом по России — 1,6).
Вчера по итогам дня индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 2,9 балла. Это всего на 0,3 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. При этом в прошлое воскресенье, 17 мая, индекс составлял 3,2 балла. По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Санкт-Петербург занял четвёртое место среди 15 городов-миллионников. На первом был Нижний Новгород (3,4 балла), на последнем Челябинск (2,4 балла).
То есть Москва, около месяца державшаяся в лидерах списка, выпала оттуда как по суточным показателям, так и по актуальным. По данным на 11:10, она находится на втором месте после Уфы. Петербург — на четвёртом.
При этом в Петербурге за сутки выявили 374 новых случая заражения коронавирусом, пять человек скончались. Количество заболевших по России превысило 350 тысяч человек.