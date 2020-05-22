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22.05.2020 11:55
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Индекс самоизоляции в Петербурге вернулся к прежним темпам падения. Вчера он немного притормозил

На 11:30 пятницы, 22 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,8 балла. После небольшого замедления утреннего падения, которое наблюдалось накануне, показатель вернулся к динамике предыдущих дней.

Этим утром индекс самоизоляции в Петербурге менялся следующим образом:

  • на 6:00 — 4,3 балла
  • на 7:00 — 3,6 балла
  • на 8:00 — 2,8 балла
  • на 9:00 — 2,3 балла
  • на 10:01 — 2,2 балла
  • на 10:20 — 2,1 балла
  • на 10:50 — 1,9 балла

До 1,9 балла индекс падал к 10:50 и два дня назад, а вот вчера в 11 часов утра была еще «двоечка».

К 11:30 22 мая индекс в Петербурге упал еще на 0,1 балла — до 1,8. Среди 15 городов России с населением 1 миллион человек и больше Петербург сейчас делит второе место в рейтинге самоизоляции с Ростовом-на-Дону. Лидер неизменный — Москва с показателем в 2,1 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=35.805712%2C57.602310&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

По итогам 21 мая индекс в Петербурге составил 2 балла. Это на 0,1 балла больше, чем в предыдущие два дня. В прошлый четверг местный индекс составлял 2,1 балла, то есть за неделю он снизился на 0,1 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Петербург занял 3-е место среди городов-миллионников. На первом традиционно была Москва с 2,3 балла, а вторую строчку занял Ростов-на-Дону с показателем в 2,1 балла. Самый низкий индекс зафиксирован в Казани — 1,3 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=35.805712%2C57.602310&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

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Комментарии (4)

RuSerg
ну почему эта хня в каждой теме? заблочить никак, фонтанка? "Сотни взрослых женщин твоего гоpoда хотят..." или вы сами это постите?
Маэстро
Опять компьютерную игрушку транслируют на всю страну? Когда вы уже наиграетесь?
Barmaley_5e4d0211d3423
"Ночью на безлюдной площади громкоговоритель походил на человека, разговаривающего с самим собой"
(с)

Э.Кроткий.
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