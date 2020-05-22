Индекс самоизоляции в Петербурге вернулся к прежним темпам падения. Вчера он немного притормозил
На 11:30 пятницы, 22 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,8 балла. После небольшого замедления утреннего падения, которое наблюдалось накануне, показатель вернулся к динамике предыдущих дней.
Этим утром индекс самоизоляции в Петербурге менялся следующим образом:
- на 6:00 — 4,3 балла
- на 7:00 — 3,6 балла
- на 8:00 — 2,8 балла
- на 9:00 — 2,3 балла
- на 10:01 — 2,2 балла
- на 10:20 — 2,1 балла
- на 10:50 — 1,9 балла
До 1,9 балла индекс падал к 10:50 и два дня назад, а вот вчера в 11 часов утра была еще «двоечка».
К 11:30 22 мая индекс в Петербурге упал еще на 0,1 балла — до 1,8. Среди 15 городов России с населением 1 миллион человек и больше Петербург сейчас делит второе место в рейтинге самоизоляции с Ростовом-на-Дону. Лидер неизменный — Москва с показателем в 2,1 балла.
По итогам 21 мая индекс в Петербурге составил 2 балла. Это на 0,1 балла больше, чем в предыдущие два дня. В прошлый четверг местный индекс составлял 2,1 балла, то есть за неделю он снизился на 0,1 балла.
По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день Петербург занял 3-е место среди городов-миллионников. На первом традиционно была Москва с 2,3 балла, а вторую строчку занял Ростов-на-Дону с показателем в 2,1 балла. Самый низкий индекс зафиксирован в Казани — 1,3 балла.
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.