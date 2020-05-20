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20.05.2020 11:45
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Индекс самоизоляции в Петербурге «отдышался немного» и снова пошел вниз

Среднесуточный индекс самоизоляции в Петербурге недолго продержался на «двойке». Два дня антирекордов подряд все же сдвинули его ниже.

По данным на 11:01 20 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,9 балла. Самое резкое падение индекса происходит между 7 и 9 часами утра. Этим утром динамика изменений была следующей:

  • на 6:00 — 4,4 балла
  • на 7:00 — 3,6 балла
  • на 8:00 — 2,8 балла
  • на 9:40 — 2,3 балла
  • на 10:01 — 2,2 балла
  • на 10:20 — 2 балла
  • на 10:50 — 1,9 балла

Среди городов-миллионников по индексу на 11 утра Петербург следует сразу за лидером рейтинга — Москвой, где показатель составляет 2,2 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=38.510256%2C57.013790&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

По итогам вторника, 19 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,9 балла. Это на 0,1 балла меньше, чем в два предыдущие будние дня: 15 и 18 мая он держался на отметке в 2 балла. А по сравнению с прошлым вторником снижение составило 0,2 балла.

По среднему уровню самоизоляции за 19 мая Петербург занял 2 место среди 15 городов-миллионников. Возглавила рейтинг традиционно Москва с 2,3 балла, а самый низкий индекс был в Новосибирске — 1,3 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=38.510256%2C57.013790&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

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Комментарии (4)

igoruha
Чем больше курьеров ЯндексЕды сидит у макдональдса , тем ниже индекс самоизоляции ))
OlgaBo
Сейчас в Петербурге (12:23) - 1.7.
Около 17-18 часов будет ниже.
super0
Яндекс врёт. Это понятно. Ну и народ на работу вышел.
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