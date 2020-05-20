Среднесуточный индекс самоизоляции в Петербурге недолго продержался на «двойке». Два дня антирекордов подряд все же сдвинули его ниже.



По данным на 11:01 20 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,9 балла. Самое резкое падение индекса происходит между 7 и 9 часами утра. Этим утром динамика изменений была следующей:

на 6:00 — 4,4 балла

на 7:00 — 3,6 балла

на 8:00 — 2,8 балла

на 9:40 — 2,3 балла

на 10:01 — 2,2 балла

на 10:20 — 2 балла

на 10:50 — 1,9 балла

Среди городов-миллионников по индексу на 11 утра Петербург следует сразу за лидером рейтинга — Москвой, где показатель составляет 2,2 балла.