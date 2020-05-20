Индекс самоизоляции в Петербурге «отдышался немного» и снова пошел вниз
Среднесуточный индекс самоизоляции в Петербурге недолго продержался на «двойке». Два дня антирекордов подряд все же сдвинули его ниже.
По данным на 11:01 20 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,9 балла. Самое резкое падение индекса происходит между 7 и 9 часами утра. Этим утром динамика изменений была следующей:
- на 6:00 — 4,4 балла
- на 7:00 — 3,6 балла
- на 8:00 — 2,8 балла
- на 9:40 — 2,3 балла
- на 10:01 — 2,2 балла
- на 10:20 — 2 балла
- на 10:50 — 1,9 балла
Среди городов-миллионников по индексу на 11 утра Петербург следует сразу за лидером рейтинга — Москвой, где показатель составляет 2,2 балла.
По итогам вторника, 19 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,9 балла. Это на 0,1 балла меньше, чем в два предыдущие будние дня: 15 и 18 мая он держался на отметке в 2 балла. А по сравнению с прошлым вторником снижение составило 0,2 балла.
По среднему уровню самоизоляции за 19 мая Петербург занял 2 место среди 15 городов-миллионников. Возглавила рейтинг традиционно Москва с 2,3 балла, а самый низкий индекс был в Новосибирске — 1,3 балла.
Индекс самоизоляции — это выраженный в баллах интегрированный показатель, рассчитанный по данным об использовании разных приложений и сервисов «Яндекса». Мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.