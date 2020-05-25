Российские одиннадцатиклассники смогут написать итоговое сочинение 8 июня

Для российских регионов, где итоговое сочинение в 11-х классах 25 мая не состоялось из-за эпидемиологической ситуации, установили дополнительные сроки его проведения. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.



«Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок — 8 июня», — говорится в сообщении.

Помимо этого установлены дополнительные сроки для проведения итогового собеседования по русскому языку в девятых классах. Оно состоится 5 июня.