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25.05.2020 15:30
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Российские одиннадцатиклассники смогут написать итоговое сочинение 8 июня

Для российских регионов, где итоговое сочинение в 11-х классах 25 мая не состоялось из-за эпидемиологической ситуации, установили дополнительные сроки его проведения. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Для проведения итогового сочинения в тех регионах, где оно не прошло 25 мая, Рособрнадзором установлен дополнительный срок — 8 июня», — говорится в сообщении.

Помимо этого установлены дополнительные сроки для проведения итогового собеседования по русскому языку в девятых классах. Оно состоится 5 июня.

«Регионы могут провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации», — добавили в Рособрнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что успешное прохождение итогового собеседования и итогового сочинения является для выпускников 9-х и 11-х классов обязательным. Более 99% выпускников этого года уже получили «зачет».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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