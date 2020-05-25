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25.05.2020 12:35
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Петербурженке пришлось раскошелиться на покупку масок за 576 рублей. Предупреждение от антимонопольщиков получила сеть аптек «Озерки»

Жительница Петербурга отправилась в аптеку за масками, а покинула ее с противовирусным набором стоимостью более пятисот рублей. Незапланированные траты стали поводом для обращения в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщает ведомство 25 мая, его сотрудникам поступила жалоба от покупательницы магазина аптечной сети «Озерки» на Серебристом бульваре. В своем заявлении она написала, что ей навязали покупку набора, состоящего из пяти масок и антибактериального спрея за 576 рублей.

«Пользуясь отсутствием масок, руководство сети аптек «Озерки» наживается на гражданах своей страны, продавая их только в нагрузку с антибактериальным спреем», — пожаловалась петербурженка.

Сотрудники регионального УФАС усмотрели в действиях аптеки «Озерки», которая принадлежит ООО «Эркафарм Северо-Запад», признаки недобросовестной конкуренции и выдали предупреждение.

«Такое поведение аптечной сети в условиях пандемии недопустимо. Мы продолжим контролировать аптеки и в случае обнаружения таких нарушений будем принимать меры антимонопольного реагирования», — подчеркнул руководитель управления Вадим Владимиров.

Устранить нарушение руководству магазина необходимо до 22 июня 2020 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

А почему ФАС не интересует продажа масок и перчаток в нагрузку к продаже жетончиков в метро?
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Vitaly Kovalev
То есть, благодаря действиям ФАС, до 22 июня "Озерки" смогут продавать эти наборы легально?
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