Петербурженке пришлось раскошелиться на покупку масок за 576 рублей. Предупреждение от антимонопольщиков получила сеть аптек «Озерки»

Жительница Петербурга отправилась в аптеку за масками, а покинула ее с противовирусным набором стоимостью более пятисот рублей. Незапланированные траты стали поводом для обращения в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.



Как сообщает ведомство 25 мая, его сотрудникам поступила жалоба от покупательницы магазина аптечной сети «Озерки» на Серебристом бульваре. В своем заявлении она написала, что ей навязали покупку набора, состоящего из пяти масок и антибактериального спрея за 576 рублей.

