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25.05.2020 12:08
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На улицы Петербурга к ноябрю выйдут 60 газовых автобусов. На них потратят миллиард рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в ноябре получит 60 новых газовых автобусов большого класса на общую сумму 1,08 млрд рублей. Поставщиком по итогам акуциона стала компания «ВТБ Лизинг».

Этот лот был самым крупным с начала 2020 года на лизинговые поставки автобусов на конкурсах, организованных городским перевозчиком, отмечают в «ВТБ Лизинг». В соответствии с условиями конкурса, город получит 60 низкопольных автобусов большого класса с газовым двигателем ЛиАЗ-5292.67. Автобусы в адрес «ВТБ Лизинг» поставит ООО «ГК «СТТ».

«Развитие общественного транспорта сегодня является задачей, поставленной на государственном уровне. И мы, в соответствии со стратегией ВТБ, предоставляем максимально широкую продуктовую линейку для ее решения», — прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор «ВТБ Лизинг».

Обновление парка проходит в рамках программы расширения применения газомоторного топлива в Петербурге. Ключевым преимуществом такого транспорта является его экологичность, Количество вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем при использовании дизельного топлива, что снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха.

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Комментарии (1)

161824072
Лучше бы они трамваи с троллейбусами развивали
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