На улицы Петербурга к ноябрю выйдут 60 газовых автобусов. На них потратят миллиард рублей

Этот лот был самым крупным с начала 2020 года на лизинговые поставки автобусов на конкурсах, организованных городским перевозчиком, отмечают в «ВТБ Лизинг». В соответствии с условиями конкурса, город получит 60 низкопольных автобусов большого класса с газовым двигателем ЛиАЗ-5292.67. Автобусы в адрес «ВТБ Лизинг» поставит ООО «ГК «СТТ».

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в ноябре получит 60 новых газовых автобусов большого класса на общую сумму 1,08 млрд рублей. Поставщиком по итогам акуциона стала компания «ВТБ Лизинг».

«Развитие общественного транспорта сегодня является задачей, поставленной на государственном уровне. И мы, в соответствии со стратегией ВТБ, предоставляем максимально широкую продуктовую линейку для ее решения», — прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор «ВТБ Лизинг».



Обновление парка проходит в рамках программы расширения применения газомоторного топлива в Петербурге. Ключевым преимуществом такого транспорта является его экологичность, Количество вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем при использовании дизельного топлива, что снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха.

