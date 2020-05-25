На улицы Петербурга к ноябрю выйдут 60 газовых автобусов. На них потратят миллиард рублей
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в ноябре получит 60 новых газовых автобусов большого класса на общую сумму 1,08 млрд рублей. Поставщиком по итогам акуциона стала компания «ВТБ Лизинг».
Этот лот был самым крупным с начала 2020 года на лизинговые поставки автобусов на конкурсах, организованных городским перевозчиком, отмечают в «ВТБ Лизинг». В соответствии с условиями конкурса, город получит 60 низкопольных автобусов большого класса с газовым двигателем ЛиАЗ-5292.67. Автобусы в адрес «ВТБ Лизинг» поставит ООО «ГК «СТТ».
«Развитие общественного транспорта сегодня является задачей, поставленной на государственном уровне. И мы, в соответствии со стратегией ВТБ, предоставляем максимально широкую продуктовую линейку для ее решения», — прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор «ВТБ Лизинг».
Обновление парка проходит в рамках программы расширения применения газомоторного топлива в Петербурге. Ключевым преимуществом такого транспорта является его экологичность, Количество вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем при использовании дизельного топлива, что снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха.