Ученые Центра имени Гамалеи нашли у себя антитела после добровольного тестирования вакцины от COVID-19. Массовую вакцинацию обещают начать осенью
После добровольного тестирования разрабатываемой вакцины от COVID-19 сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ) нашли у себя антитела. Об этом 25 мая заявил директор учреждения Александр Гинцбург.
«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть <...> Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал глава НИЦЭМ в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале (цитата по ТАСС).
Массовая вакцинация россиян от коронавируса, по словам Гинцбурга, может стартовать уже в начале осени.
«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода — семь — восемь — девять месяцев, да, процесс вакцинации и ее масштабирование», — уточнил директор НИЦЭМ.
О том, что ученые из Центра имени Гамалеи испытали на себе созданную вакцину от коронавируса, стало известно на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что процедура прошла успешно, разработка не вызвала побочных эффектов.