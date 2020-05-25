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25.05.2020 11:57
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Ученые Центра имени Гамалеи нашли у себя антитела после добровольного тестирования вакцины от COVID-19. Массовую вакцинацию обещают начать осенью

После добровольного тестирования разрабатываемой вакцины от COVID-19 сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ) нашли у себя антитела. Об этом 25 мая заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть <...> Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал глава НИЦЭМ в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале (цитата по ТАСС).

Массовая вакцинация россиян от коронавируса, по словам Гинцбурга, может стартовать уже в начале осени.

«Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода — семь — восемь — девять месяцев, да, процесс вакцинации и ее масштабирование», — уточнил директор НИЦЭМ.

О том, что ученые из Центра имени Гамалеи испытали на себе созданную вакцину от коронавируса, стало известно на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что процедура прошла успешно, разработка не вызвала побочных эффектов.

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Комментарии (13)

Caliform
Это сейчас они такие радостные. А побочные явления после введения этой вакцины вдруг проявятся через много месяцев. И что тогда?
Caliform
Это сей
Cashmare
после вакцинации у них появились антитела, они их отвезли в антиморги, сделали антивскрытие, поняли, что это из-за вакцины, и сожгли вскрытые антитела в антикрематории. но малышеву с ее программой было уже не остановить
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