Ученые Центра имени Гамалеи нашли у себя антитела после добровольного тестирования вакцины от COVID-19. Массовую вакцинацию обещают начать осенью

После добровольного тестирования разрабатываемой вакцины от COVID-19 сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ) нашли у себя антитела. Об этом 25 мая заявил директор учреждения Александр Гинцбург.



«Все разработчики, которые участвовали в создании этой вакцины, добровольно провакцинировались, понимая ее безопасность и ту ответственность, которая существует в процессе разработки препарата, то есть они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть <...> Естественно, [антитела есть]. У нас не просто проверены антитела, у нас проверено наличие протективных антител, вирусонейтрализующих», — сказал глава НИЦЭМ в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале (цитата по ТАСС).

