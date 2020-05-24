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24.05.2020 21:33
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Турция готова к организации чартеров из России

МИД Турции предпринимает активные шаги по восстановлению авиасообщения с Россией и Германией, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, комментируя тему начала туристического сезона в Турции. Об этом 24 мая пишет агентство Anadolu.

Несмотря на то, что ограничения ещё не сняты, власти Турции проводят переговоры с дипломатами и министрами по туризму в 70 странах мира, чтобы ознакомить их с предпринимаемыми мерами по охране здоровья.

По словам Чувашлглу, Турция несёт ответственность за здоровье и безопасность каждого туриста из Германии, России, Нидерландов, Австралии или любой другой страны.

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой», - заверил министр.

Ранее власти страны анонсировали начало туристического сезона уже в конце мая, а отели страны заверили, что не будут отказываться от системы «все включено». Также туристов в аэропортах должны были встречать медики, которые бы делали с 1 июня тесты на COVID-2019 для всех пассажиров. Однако 20 мая Минздрав заявил, что, несмотря на открытие курортов, пускать на них туристов из стран, где эпидемия новой инфекции не пошла на спад, не будут. В стоп-лист на июнь попала и Россия.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту, по данным Университета Джонса Хопкинса, приблизилось к 157 тыс., умерли 4 340 человек, выздоровели 118 694.

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Комментарии (2)

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