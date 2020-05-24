Турция готова к организации чартеров из России

МИД Турции предпринимает активные шаги по восстановлению авиасообщения с Россией и Германией, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, комментируя тему начала туристического сезона в Турции. Об этом 24 мая пишет агентство Anadolu.

Несмотря на то, что ограничения ещё не сняты, власти Турции проводят переговоры с дипломатами и министрами по туризму в 70 странах мира, чтобы ознакомить их с предпринимаемыми мерами по охране здоровья.

По словам Чувашлглу, Турция несёт ответственность за здоровье и безопасность каждого туриста из Германии, России, Нидерландов, Австралии или любой другой страны.