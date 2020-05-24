«Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив». При пожаре на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance
Роман Алексеев, известный как Купер, погиб при пожаре в квартире на Северном проспекте в Петербурге. Об этом сообщил в «Инстаграме» его друг Влад Валов 24 мая.
«23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив», — написал он.
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Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... #купер #романалексеев #badbalance #badb #badballiance #100pro
Купер был участником группы Bad Balance, основанной Владом Валовым. Рэпера многие запомнили по песне «Питер, я твой».