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24.05.2020 16:25
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«Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив». При пожаре на Северном проспекте погиб участник группы Bad Balance

Роман Алексеев, известный как Купер, погиб при пожаре в квартире на Северном проспекте в Петербурге. Об этом сообщил в «Инстаграме» его друг Влад Валов 24 мая.

«23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив», — написал он.

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Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... #купер #романалексеев #badbalance #badb #badballiance #100pro

Публикация от ШЕFF / Влад Валов (@sheff_badb)

Купер был участником группы Bad Balance, основанной Владом Валовым. Рэпера многие запомнили по песне «Питер, я твой».

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Комментарии (3)

Иван Иванов
А кто это
bluxer
Вот так новости.
Судя по интервью его бывших коллег, он давно и жёстко пил.
kagemusha
Плохая новость, очень плохая. R.I.P.
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