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24.05.2020 11:18
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Число вылечившихся за сутки от COVID-19 в Петербурге ниже количества новых заболевших

Из больниц Петербурга за последние сутки выписали 328 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Город занимает по числу излечившихся третью строчку среди регионов России после Москвы и Подмосковья, как и в статистике по количеству вновь выявленных случаев.

Однако новых заражений пока больше, чем выписанных пациентов, — 384.

Фото: стопкоронавирус.рф

По информации Смольного, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 10 365 человек. На карантине переживают пандемию 3 343 человека. Из них 172 находятся в обсерваторе, 682 — на самоизоляции, 2 489 — контактные.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 557 обращений. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 768 человек.

Всего за сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 5 363 пациента, информируют в оперштабе по борьбе с заболеванием. С начала пандемии вылечились 113 299 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Комментарии (6)

261238531
Ну так не все заболевшие попадают в больницы. И сколько сегодня вылечилось никто не знает. Тогда к чему это, сравнение?
Naticc
А сколько в больницах?
VF812
они вас удивят за ваши деньги... разговор такой - вы видимо переболели, но показатели не те, сидите дома
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