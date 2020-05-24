Число вылечившихся за сутки от COVID-19 в Петербурге ниже количества новых заболевших
Из больниц Петербурга за последние сутки выписали 328 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Город занимает по числу излечившихся третью строчку среди регионов России после Москвы и Подмосковья, как и в статистике по количеству вновь выявленных случаев.
Однако новых заражений пока больше, чем выписанных пациентов, — 384.
По информации Смольного, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 10 365 человек. На карантине переживают пандемию 3 343 человека. Из них 172 находятся в обсерваторе, 682 — на самоизоляции, 2 489 — контактные.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 557 обращений. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 768 человек.
Всего за сутки в России выписано из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции 5 363 пациента, информируют в оперштабе по борьбе с заболеванием. С начала пандемии вылечились 113 299 человек.