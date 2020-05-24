Из больниц Петербурга за последние сутки выписали 328 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Город занимает по числу излечившихся третью строчку среди регионов России после Москвы и Подмосковья, как и в статистике по количеству вновь выявленных случаев.

Однако новых заражений пока больше, чем выписанных пациентов, — 384.