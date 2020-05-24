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В СПб 20 смертей от коронавируса за день

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24.05.2020 10:41
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В Петербурге коронавирус диагностирован ещё у 384 человек

За последние сутки в России выявлено 8 599 заболевших коронавирусом, 384 новых случая зарегистрировано в Петербурге. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с болезнью 24 мая.

В Москве диагноз подтвердился у 2427 человек, в Московской области у 357. Петербург занимает третью строчку в статистике. За весь период в городе заболело 13339 человек. Всего в стране выявлен 344 481 заболевший в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. Всего в России от коронавируса скончался 3 541 человек.

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Комментарии (2)

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