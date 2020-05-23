Пожар в Мурино вечером 23 мая заставил местных жителей сплотиться. Кто-то пытался залить огонь из окна своей квартиры, иные же скооперировались, чтобы сдвинуть с места припаркованные автомобили.



Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на улице Новой, 7/4 поступило на пульт в 20.17. В высотке горели 23 квадратных метра квартиры, пламя вырывалось из оконного проёма. По маршевой лестнице были эвакуированы 32 человека, а в девять вечера огонь был уже потушен.



В соцсетях появились кадры с места происшествия. На одном видео мужчина из соседней квартиры пытается залить водой огонь, высунувшись из окошка. На втором — толпа разгорячённых мужчина раскачивают припаркованную машину, чтобы сдвинуть её с места и дать проехать пожарным. Им это удаётся.

