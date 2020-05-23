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23.05.2020 22:55
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Мужчины из Мурино толпой сдвинули машину, которая не давала проехать пожарным

Пожар в Мурино вечером 23 мая заставил местных жителей сплотиться. Кто-то пытался залить огонь из окна своей квартиры, иные же скооперировались, чтобы сдвинуть с места припаркованные автомобили.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о пожаре на улице Новой, 7/4 поступило на пульт в 20.17. В высотке горели 23 квадратных метра квартиры, пламя вырывалось из оконного проёма. По маршевой лестнице были эвакуированы 32 человека, а в девять вечера огонь был уже потушен.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. На одном видео мужчина из соседней квартиры пытается залить водой огонь, высунувшись из окошка. На втором — толпа разгорячённых мужчина раскачивают припаркованную машину, чтобы сдвинуть её с места и дать проехать пожарным. Им это удаётся.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

В субботу днём в пожаре на Северном проспекте в Петербурге погибли двое.

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Комментарии (6)

Николай Невский
максимальная высота люлек двух спецмашин Bronto что бережет и лелеет угпс 21-23 этаж. Но эти гиганты во двор не заедут.
🔞 Незамужние из твоего города хотят весело провести время! Здесь жeнщины пишyт первыми.. ▶▶ https://is.gd/fotkixxx
Якоб Рихтер
Слабоумие и отвага.
Лестница этой пожарки никак не достанет до окон горящей квартиры.
Такие пожары тушат с помощью штатных пожарных систем, которые встроены в структуру дома.
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