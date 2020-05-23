«Мне интересна правда». СК показал видео допроса подозреваемого в захвате заложников в отделении московского банка
Алексей Барышников, подозреваемый в захвате заложников в московском отделении банка, признал вину. Это следует из видео допроса, опубликованного Следственным комитетом России 23 мая.
«Мне интересна правда», — ответил Барышников на вопрос следователя о цели его визита в отделение банка.
СК РФ
Сегодня в отделение банка на Земляном Валу в Москве пришёл мужчина и заявил, что у него в сумке бомба. Персонал эвакуировался через служебный вход, в зале остался один клиент, который не постеснялся начать трансляцию происходящего в интернете. Налетчик признался, что певица Ольга Бузова «забрала у него все», хотя они и не знакомы. Артистка была готова выехать к Земляному Валу, но спецназ оказался быстрее.
Захватчика задержали. В Москву он приехал из Петербурга, где окончил Институт бизнеса. Следственный комитет по Москве возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в отделении столичного банка (ст. 206 УК РФ).