Более нелепого захвата заложников в банке, еще и в прямом эфире Instagram, в России прежде не бывало.

Фото: скриншот сторис в Instagram / Ольга Бузова

Заходит грабитель в банк и требует Ольгу Бузову (ныне — певица, бизнесвумен, экс-звезда шоу «Дом-2»). Это могло быть анекдотом, а стало спецоперацией в Москве. Рассказываем все, что известно к 19:30 о неудавшемся «террористе».

Неизвестный с рюкзаком одного из агрегаторов еды вошел в столичное отделение «Альфа-Банка» на Земляном Валу и заявил, что у него бомба. Новость сразу же облетела ленты всех информагентств. В помещении, по предварительным данным, находились пятеро — четверо сотрудников и один посетитель — Федор, который зашел закрыть счет. Персонал героически эвакуировался через черный ход, и внутри окруженного полицией офиса в заложниках остался лишь клиент. И он не придумал ничего лучше, чем с каменным лицом запустить прямой эфир и распить с «террористом» вино, которое у него было с собой. На записи захватчик отвечает на звонки мамы («Мамусик, давай попозже. Я занят»), переменно прикладываясь к напитку и неся бессвязный бред. Он заявил, что «никогда ничем не занимался» и ему абсолютно без разницы, что будет дальше: «Либо я узнаю правду, либо я хочу закончить. (Конец) неминуем. Я не хочу сдаваться. Достойный финал. Они же вооруженные все. Мокнут там».



Вспоминал Петербург: «Это Москва... в Питере (классно). Питер хотели сделать столицей, но не надо настолько портить». И — про экс-звезду «Дома-2» Ольгу Бузову — как главную виновницу его бед. «Она забрала у меня все. Все, что было во мне. Жил, кайфовал, а она забрала у меня всё. Я с ней незнаком, но она меня знает. Ощущение, что мы с ней знакомы очень давно, очень хорошо. Я ее не видел. Что-то говорит, что мы с ней знакомы: она виновата во всём, она верхушка пирамиды», — сказал молодой человек, параллельно пытаясь связаться с певицей в Instagram.

Он даже написал просьбу о встрече со звездой на листке бумаги, который приложил к двери отделения (сама Бузова позднее заявила, что готова была приехать, хоть и страшится неадекватных людей). Фоном полиция через рупор призывала захватчика прекратить противоправные действия и пыталась выяснить его требования. «Что мы хотим? Мы хотим правду», — заявлял им «террорист». Рупор заверил: «Дождетесь». И вскоре в офис банка вошел спецназ, который прервал затянувшийся фарс, обезвредив, как было заявлено, 34-летнего Алексея Барышникова. Никакой бомбы у него не оказалось.



предполагаемый захватчик / фото из социальных сетей

Зато, по данным базы исполнительных производств, у него на малой родине, в Нижневартовске, нашлись долги более чем на 1,8 млн рублей. В эту сумму входят штрафы от ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам.

сторис в Instagram / Ольга Бузова

На странице «ВКонтакте» у полного тезки Барышникова, очень похожего на мужчину с записи очевидца захвата, можно узнать, что он уроженец Нижневартовска. Сначала обосновался в Петербурге, а затем отправился искать счастье в Москве. На стене — различные петиции и обращения, в основном в защиту бездомных животных.

Подруга Алексея рассказала журналистам канала 360, что «он на севере жил, спасал животных, вытаскивал их изо льда. У него питомник там, он помогал животным — кошкам и собакам. Просто тяжелая психологическая ситуация — ему тяжело, денег нет, финансирования нет на животных. Он мог просто зайти в банкомат, снять деньги, — может, у него не получилось, и он психанул». Эти же журналисты утверждают, что мужчина судим в 2018 году за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. А источник РИА Новости рассказал о суде за угон.



На странице в соцсети указано, что Алексей — выпускник Института бизнеса и права в Северной столице. Придерживается «социалистических взглядов», главным в жизни считает совершенствование мира, а в людях — доброту и честность. А вдохновляет его внутренний голос.

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по факту захвата заложников (ст. 206 УК РФ). Виновнику может грозить от 5 до 10 лет, если, конечно, «внутренний голос» не подкрепят соответствующей справкой после психиатрической экспертизы.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

