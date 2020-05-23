Газ вернется в дом в Сестрорецке. Гарантии дала администрация Курортного района

Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» сообщила, что вернет голубое топливо в котельную дома в Сестрорецке. Но заверила, что не нарушала постановление правительства России, которое защищает должников во время пандемии.

«Порядок ограничения поставки газа по Постановлению Правительства РФ № 354 с изменениями от 02.04.2020 не распространяется на взаимоотношения между ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «Теплоэнерго». Стоит отметить, что поставщик заблаговременно предупредил ООО «Теплоэнерго» о намерении приостановить поставку голубого топлива, но никаких мер по решению вопроса оплаты задолженности со