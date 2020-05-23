Газ вернется в дом в Сестрорецке. Гарантии дала администрация Курортного района
Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» сообщила, что вернет голубое топливо в котельную дома в Сестрорецке. Но заверила, что не нарушала постановление правительства России, которое защищает должников во время пандемии.
«Порядок ограничения поставки газа по Постановлению Правительства РФ № 354 с изменениями от 02.04.2020 не распространяется на взаимоотношения между ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «Теплоэнерго». Стоит отметить, что поставщик заблаговременно предупредил ООО «Теплоэнерго» о намерении приостановить поставку голубого топлива, но никаких мер по решению вопроса оплаты задолженности со
стороны теплоснабжающей организации предпринято не было. После отключения поставщику газа со стороны теплоснабжающей организации был предоставлен график погашения задолженности», — объяснили 23 мая «Фонтанке» в компании.
И добавили, что после предоставления графика и гарантии о контроле его исполнения со стороны Администрации Курортного района было принято решение произвести подключение. В данный момент ведутся работы по возобновлению газоснабжения. В «Теплоэнерго» «Фонтанке» заявили, что дом к ним не относится.
Жители 845-квартирного ЖК «Дом у Разлива» на Гагаринской, 77, в Сестрорецке остались без газа 22 мая. На дверях парадных они прочитали, что лишились благ цивилизации за долги.