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23.05.2020 13:35
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Не жизнь, а сафари. Петербуржцы из Приморского района наблюдают за местной зубастой фауной

Жители Приморского района продолжают наблюдать за живностью на улицах и на природе. К каким-то зверям они сами тянутся и лезут в дебри, чтобы их поснимать. Других же боятся. Новые результаты фотоохоты появились в соцсетях 23 мая.

Так, петербуржец Антон продолжает дружить с бобром из Юнтоловского заказника. Кажется, животное об этих отношениях не подозревает, а потому не уплывает от папарацци.

А у Яхтенной площади обосновались крысы с потомством. Они мирно присоединились к трапезе голубей. Наблюдающие за этой картиной местные жители, наверное, ещё раз подумали, стоит ли оставлять еду для птиц прямо на земле.

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Комментарии (7)

monya
Хотел поинтересоваться у пейсателей с «Фонтанки», где находится Яхтенная площадь? Или правильно слово «платформа» скопипастить не осилили?
WuhanRockCafe
Весь Питер запархател
Dmitry-spb
Из заголовка может показаться, что речь идет чуть ли не об аллигаторах и пираньях в Глухарке )
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