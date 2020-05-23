Не жизнь, а сафари. Петербуржцы из Приморского района наблюдают за местной зубастой фауной
Жители Приморского района продолжают наблюдать за живностью на улицах и на природе. К каким-то зверям они сами тянутся и лезут в дебри, чтобы их поснимать. Других же боятся. Новые результаты фотоохоты появились в соцсетях 23 мая.
Так, петербуржец Антон продолжает дружить с бобром из Юнтоловского заказника. Кажется, животное об этих отношениях не подозревает, а потому не уплывает от папарацци.
А у Яхтенной площади обосновались крысы с потомством. Они мирно присоединились к трапезе голубей. Наблюдающие за этой картиной местные жители, наверное, ещё раз подумали, стоит ли оставлять еду для птиц прямо на земле.