Жители Приморского района продолжают наблюдать за живностью на улицах и на природе. К каким-то зверям они сами тянутся и лезут в дебри, чтобы их поснимать. Других же боятся. Новые результаты фотоохоты появились в соцсетях 23 мая.



Так, петербуржец Антон продолжает дружить с бобром из Юнтоловского заказника. Кажется, животное об этих отношениях не подозревает, а потому не уплывает от папарацци.

