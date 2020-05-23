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23.05.2020 10:20
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Сенаторы хотят предложить отсрочку административного ареста за неуплату штрафов

Сенаторы разработают законодательную инициативу, по которой до конца 2020 года будут приостановлены нормы об административном аресте за неуплату штрафов. Предложение входит в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с мерами, которые принимают для развития экономики «в новых условиях». Об этом 23 мая сообщает ТАСС.

«Ввести временную норму о приостановлении на период 2020 года применения административного ареста, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП, за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом»,— говорится в документе.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что инициативу планируют ввести на рассмотрение в парламент в ближайшее время.

Один из самых громких случаев, связанных с наказанием за нарушение режима изоляции, был в Москве. Там женщине, уже год прикованной к постели, пришло два штрафа.

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Комментарии (2)

Gr3m
Ахахахахаха! Они идиоты что ли там все? Сначала выписали штрафы, а потом дают отсрочку на их оплату!? При чем, люди жалуются на приложение Социальный мониторинг, потому что оно глючное и тупо не работает. А на кнопочный телефон его вообще не поставить! Чего стоит выписаный штраф тётке-инвалиду 1 группы, которая вообще из дома не выходит!
А модеры тут мышей не ловят. в комментах спамеры резвятся.
OldObyvatel
Тогда уж и об уголовном преследовании за коррупцию надо тоже забыть, ведь эпидемия открывает столько соблазнов для распила бюджетного бабла, как тут удержаться.
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