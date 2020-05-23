Сенаторы хотят предложить отсрочку административного ареста за неуплату штрафов

Сенаторы разработают законодательную инициативу, по которой до конца 2020 года будут приостановлены нормы об административном аресте за неуплату штрафов. Предложение входит в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с мерами, которые принимают для развития экономики «в новых условиях». Об этом 23 мая сообщает ТАСС.



«Ввести временную норму о приостановлении на период 2020 года применения административного ареста, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП, за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом»,— говорится в документе.

