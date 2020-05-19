Прикованная к кровати москвичка получила два штрафа за нарушение самоизоляции

После того как первый штраф для профессора Российского университета дружбы народов Ирины Карабулатовой за нарушение самоизоляции был аннулирован, она получила еще одно уведомление о необходимости все же заплатить. Оказалось, что жительницу Москвы, которая уже год не может встать с кровати, оштрафовали дважды.

Об этом сама Карабулатова рассказала в Facebook 19 мая. Сперва она предположила, что «правая рука не ведает, что творит левая», и, несмотря на заверения об аннулировании штрафа от московских властей, квитанцию ей все же прислали. Позже она написала, что нарушительницей ее признали дважды. «Как пояснил руководитель Главмониторинга, что 2 постановления, 2 штрафа», — услышала инвалид первой группы очередные пояснения мэрии.