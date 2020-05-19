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19.05.2020 13:45
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Прикованная к кровати москвичка получила два штрафа за нарушение самоизоляции

После того как первый штраф для профессора Российского университета дружбы народов Ирины Карабулатовой за нарушение самоизоляции был аннулирован, она получила еще одно уведомление о необходимости все же заплатить. Оказалось, что жительницу Москвы, которая уже год не может встать с кровати, оштрафовали дважды.

Об этом сама Карабулатова рассказала в Facebook 19 мая. Сперва она предположила, что «правая рука не ведает, что творит левая», и, несмотря на заверения об аннулировании штрафа от московских властей, квитанцию ей все же прислали. Позже она написала, что нарушительницей ее признали дважды. «Как пояснил руководитель Главмониторинга, что 2 постановления, 2 штрафа», — услышала инвалид первой группы очередные пояснения мэрии.

В первый раз Карабулатову оштрафовали за то, что она не установила на свой телефон приложение «Социальный мониторинг» — пользоваться им обязаны все москвичи с признаками ОРВИ, которые обращались к врачу. Профессор уверяет, что на ее телефон поставить его невозможно, а из дома она не сможет выйти при всем желании — вынужденную самоизоляцию она соблюдает уже год из-за тяжелой болезни.

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Комментарии (5)

260681921
Чудны дела твои Господи!Она не установила приложение на телефон-и всё штраф обеспечен!"Мы все под колпаком у Мюллера"!Демократия по-путински.
vitor
Прокуратурой Москвы проводит проверку после сообщений о том, что женщине-инвалиду , прикованной к кровати, выписали штраф за нарушение самоизоляции.

Главконтроль Москвы разберётся с выписанным прикованному к постели инвалиду штрафом, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Он отметил, что такая жалоба будет быстрее рассмотрена. Также если гражданин даст согласие, то жалоба может быть рассмотрена без его участия, поскольку когда обстоятельства достаточно понятные и причина, по которым произошла ситуация, носит объективный характер, то, скорее всего, жалоба будет удовлетворена.
Незатейливая_скотинка
...и все забыли: а причём тут какой-то вирус?!
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