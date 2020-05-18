Прикованной к кровати москвичке выписали штраф за нарушение режима самоизоляции

«У меня обострился тонзиллит, в итоге врач поставила ОРВИ. <...> Поскольку я инвалид первой группы, 90 % двигательных функций у меня нарушено, самоизоляцию я соблюдаю уже год. <...> Каково было мое удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции», — говорит на опубликованной видеозаписи Карабулатова.

Москвичке и профессору РУДН Ирине Карабулатовой, уже год прикованной к кровати и имеющей первую группу инвалидности, выписали штраф четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. Об этом она рассказала на странице в социальной сети Facebook.

Позже, как рассказывает москвичка, ей удалось уточнить, что штраф был выписан за отсутствие приложения «Социальный мониторинг» на смартфоне, которое должны были установить все горожане с коронавирусом и острой респираторной вирусной инфекцией. Однако ее мобильный телефон не имеет такой технической возможности, а специальную технику ей никто не предоставлял.

Карабулатова пыталась обращаться за разъяснениями к столичным властям, ответственным за выписывание подобных штрафов, но результатов это не дало. Поэтому историю пришлось предать огласке.

Ранее жителей Москвы, которая занимает первое место по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом в России, попросили в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции вне зависимости от возраста. Нарушителям пригрозили штрафом в четыре тысячи рублей.

Помимо этого, горожанам, у которых диагностировали коронавирус или ОРВИ и отправили лечиться на дом, на время лечения обещали выдать смартфоны для установки приложения «Социальный мониторинг», используемого для отслеживания их передвижения.