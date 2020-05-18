Власти аннулировали штраф за нарушение изоляции прикованной к кровати москвичке
Прикованной к кровати москвичке аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции. После публикаций в СМИ о том, что профессору Российского университета дружбы народов Ирине Карабулатовой велели выплатить четыре тысячи рублей за то, что, что она якобы нарушила коронавирусные ограничения, на случившееся обратили внимание власти Москвы.
«Обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», – сообщил об итогах проверки вечером 18 мая РИА Новостям начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
О штрафе в социальных сетях рассказала сама Ирина Карабулатова и подчеркнула, что она – инвалид первой группы и не уже год не может передвигаться самостоятельно. После многочисленных обращений москвичке удалось уточнить что, взыскание с неё требуют за отсутствие приложения «Социальный мониторинг» на мобильнике: такое дополнение должны были установить все горожане с признаками ОРВИ и коронавируса. При этом власти не смутило, что на телефон женщины загрузить «Мониторинг» нельзя, а специальную технику ей никто не предоставил.