Госдеп США даст $250 тыс. тому, кто предоставит доклад о дезинформации России в здравоохранении
Американский Госдеп объявил конкурс на грант размером $250 тыс. На эти средства необходимо будет разработать доклад о дезинформации России в сфере здравоохранения.
Несмотря на то что объявление на сайте федеральных грантов появилось двумя днями ранее, отечественные дипломаты отреагировали на это лишь 23 мая. Российское посольство в США раскритиковало такую политику в Facebook.
«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа... Уже можно предугадать, кто получит грант... Все эти НПО хорошо известны. И в их «продукции» главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали «не мыть руки» (это фейкньюс)»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.
В посольстве предложили направить эти деньги на помощь странам, которые ведут борьбу с коронавирусом, а также напомнили, что «русофобские силы» работают, не обращая внимания на помощь, которую Россия и США оказывают друг другу. Здесь имелась в виду взаимная гуманитарная помощь.
«От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя»,— считают в посольстве.
13 мая Financial Times со ссылкой на свои расчеты написала, что в России число умерших в результате коронавирусной инфекции якобы может быть на 72 % больше, чем сообщает официальная статистика. К такому выводу журналисты пришли, изучив данные по смертности от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге. Российский МИД потребовал опровержения, однако главный редактор заявил, что в своих данных они уверены. Позднее Роскомнадзор потребовал от Google удалить новость о смертности от коронавируса в России.