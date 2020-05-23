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23.05.2020 10:30
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Госдеп США даст $250 тыс. тому, кто предоставит доклад о дезинформации России в здравоохранении

Американский Госдеп объявил конкурс на грант размером $250 тыс. На эти средства необходимо будет разработать доклад о дезинформации России в сфере здравоохранения.

Несмотря на то что объявление на сайте федеральных грантов появилось двумя днями ранее, отечественные дипломаты отреагировали на это лишь 23 мая. Российское посольство в США раскритиковало такую политику в Facebook.

«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа... Уже можно предугадать, кто получит грант... Все эти НПО хорошо известны. И в их «продукции» главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали «не мыть руки» (это фейкньюс)»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.

В посольстве предложили направить эти деньги на помощь странам, которые ведут борьбу с коронавирусом, а также напомнили, что «русофобские силы» работают, не обращая внимания на помощь, которую Россия и США оказывают друг другу. Здесь имелась в виду взаимная гуманитарная помощь.

«От коронавируса руки отмыть можно. От русофобии — нельзя»,— считают в посольстве.

13 мая Financial Times со ссылкой на свои расчеты написала, что в России число умерших в результате коронавирусной инфекции якобы может быть на 72 % больше, чем сообщает официальная статистика. К такому выводу журналисты пришли, изучив данные по смертности от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге. Российский МИД потребовал опровержения, однако главный редактор заявил, что в своих данных они уверены. Позднее Роскомнадзор потребовал от Google удалить новость о смертности от коронавируса в России.

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Комментарии (14)

***_555
Про RT - в точку. Каждый год на них тратят больше 20 миллиардов наших денег.
ussr_forever
а где в очередь записываться? кто крайний? я так понимаю, что за 250К бакинских - надо выйти и рассказать о том, что в Роиссии всё плохо? Ну как бы так и есть - дороги за 20 лет не отстроили, село вымирает, цены на недвижку летят вверх, инфляция скачет, национальная валюта обесценивается постоянно (вспомним, что 6 лет назад бакс был по 36, а сейчас по 71), врачи получают копейки и т.д. и т.п.....
261230701
Умно. Множество людей в надежде получить 250к долларов буду убеждать себя и других в теме доклада. Пока других убеждают, глядишь и сами поверят.
Смысл это объявления для меня звучит так: "Поверь, что в России всё плохо с пандемией - получишь 250к"
Хорошая такая манипуляция сознанием. И недорого, если на круг подсчитать затраты и эффект
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