Госдеп США даст $250 тыс. тому, кто предоставит доклад о дезинформации России в здравоохранении

Американский Госдеп объявил конкурс на грант размером $250 тыс. На эти средства необходимо будет разработать доклад о дезинформации России в сфере здравоохранения.



Несмотря на то что объявление на сайте федеральных грантов появилось двумя днями ранее, отечественные дипломаты отреагировали на это лишь 23 мая. Российское посольство в США раскритиковало такую политику в Facebook.



«Подобные гранты раскрывают истинные настроения, помыслы и образ мышления партнеров из Госдепа... Уже можно предугадать, кто получит грант... Все эти НПО хорошо известны. И в их «продукции» главным объектом расследования будут RT и Sputnik, которые якобы призывали «не мыть руки» (это фейкньюс)»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.

