В США показали первую партию аппаратов ИВЛ для России. Груз готовится к отправке

260584991 20 Мая 2020 в 17:55 20 Мая 2020 в 17:55

Владимир Владимирович, а как мы будем изображать победу над коронавирусом? Проведём парад победы 24 июня? А вы уверены что все к этому времени выздоровеют? Я что-то не уверен. Ну цифры конечно можно "загибать" вниз, это вы умеете, но ведь есть и живые диагностированные люди, их никуда не вычеркнешь.

Я понимаю вас, после голосования пусть они все хоть передохнут (или передохнут), но ведь народ на голосование нужно вести на белом коне, под знаменем победы над коронавирусом, демонстрируя превосходство нашей системы медобслуживания над американской. А пока что-то такой победы не видно, ой не видно, скорее я бы сказал наоборот. НАША СИСТЕМА В ПОЛНОЙ З.., а у американцев система работает очень чётко

Ну, что я пытаюсь решить ваши проблемы, вы сами как-нибудь справитесь.

Белорусь не стала прогибаться под нефтяным давлением, поэтому "Белорусский сценарий" было решено проводить *без* Белоруси. Просто объявить изменение конституции и всё тут

Удачи тебе на этом поприще