В США показали первую партию аппаратов ИВЛ для России. Груз готовится к отправке
Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM опубликовало кадры погрузки гуманитарного груза для России на борт стратегического военно-транспортного самолета.
«Сотрудники транспортного командования загрузили на борт С-17 аппараты ИВЛ в рамках американской помощи России. Вооруженные силы США предоставляют гуманитарную помощь и поддержку при стихийных бедствиях, содействуя экономическому росту и стабильности во всем мире», — сообщается 20 мая в твиттере USTRANSCOM.
Watch @USAID workers load #ventilators in a @usairforce C-17 destined for #Russia. @USAID and the @DeptofDefense provide humanitarian aid and disaster relief, promote economic growth&stability around the world. #Togetherwedeliver #coronavirus #Covid_19 pic.twitter.com/A7J1Ycphhg— USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) May 20, 2020
В Белом доме подтвердили, что первая партия из 200 аппаратов искусственной вентиляции легких направляется в РФ. В середине апреля Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным пообещал предоставить оборудование России.
Ранее российская сторона также отправляла в Америку свои аппараты ИВЛ. Госдеп подтвердил, что страна «закупила необходимые медицинские товары». Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала «Фонтанке», что медицинское оборудование было доставлено в США из России после разговора Путина с Трампом. Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а другую половину оплатили сами американцы.