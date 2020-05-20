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20.05.2020 17:36
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В США показали первую партию аппаратов ИВЛ для России. Груз готовится к отправке

Транспортное командование Вооруженных сил США USTRANSCOM опубликовало кадры погрузки гуманитарного груза для России на борт стратегического военно-транспортного самолета.

«Сотрудники транспортного командования загрузили на борт С-17 аппараты ИВЛ в рамках американской помощи России. Вооруженные силы США предоставляют гуманитарную помощь и поддержку при стихийных бедствиях, содействуя экономическому росту и стабильности во всем мире», — сообщается 20 мая в твиттере USTRANSCOM.

В Белом доме подтвердили, что первая партия из 200 аппаратов искусственной вентиляции легких направляется в РФ. В середине апреля Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным пообещал предоставить оборудование России.

Ранее российская сторона также отправляла в Америку свои аппараты ИВЛ. Госдеп подтвердил, что страна «закупила необходимые медицинские товары». Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала «Фонтанке», что медицинское оборудование было доставлено в США из России после разговора Путина с Трампом. Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а другую половину оплатили сами американцы.

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Комментарии (5)

Skazochny
чипы,негры, белоруссия, 24 июня...таблетки перепутал?))))
260584991
Владимир Владимирович, а как мы будем изображать победу над коронавирусом? Проведём парад победы 24 июня? А вы уверены что все к этому времени выздоровеют? Я что-то не уверен. Ну цифры конечно можно "загибать" вниз, это вы умеете, но ведь есть и живые диагностированные люди, их никуда не вычеркнешь.
Я понимаю вас, после голосования пусть они все хоть передохнут (или передохнут), но ведь народ на голосование нужно вести на белом коне, под знаменем победы над коронавирусом, демонстрируя превосходство нашей системы медобслуживания над американской. А пока что-то такой победы не видно, ой не видно, скорее я бы сказал наоборот. НАША СИСТЕМА В ПОЛНОЙ З.., а у американцев система работает очень чётко
Ну, что я пытаюсь решить ваши проблемы, вы сами как-нибудь справитесь.
Белорусь не стала прогибаться под нефтяным давлением, поэтому "Белорусский сценарий" было решено проводить *без* Белоруси. Просто объявить изменение конституции и всё тут
Удачи тебе на этом поприще
ussr_5e4d4b41561db
Thank you, USA!
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