Роскомнадзор потребовал от Google удалить новость о смертности от коронавируса в России

13 мая Financial Times со ссылкой на свои расчеты написала, что в России число умерших в результате коронавирусной инфекции якобы может быть на 72 % больше, чем сообщает официальная статистика. К такому выводу журналисты пришли, изучив данные по смертности от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге.



МИД в ответ обнародовал письма с требованием об опровержении опубликованной дезинформации, которые посольства России в США и Великобритании направили главным редакторам Financial Times и The New York Times. Также ведомство сообщило, что 14 мая направит информационное сообщение в ОБСЕ и ЮНЕСКО, которые, по словам представителя министерства Марии Захаровой, заявили о своей непримиримой борьбе с дезинформационными кампаниями и «объявили крестовый поход на фейки».



Впоследствии вице-президент по коммуникациям медиакомпании The New York Times Company Дэниель Роудс заявил, что New York Times уверена в корректности публикации о статистике по COVID-19 в России.