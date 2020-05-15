Роскомнадзор потребовал от Google удалить новость о смертности от коронавируса в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в Google уведомление, призвав удалить публикацию издания «МБХ медиа» о возможном числе летальных исходов от COVID-2019. Первоисточником новости стал The Financial Times.



«Мы обязаны уведомить вас о том, что вы должны удалить соответствующий контент из вашего проекта или сделать его недоступным в России», — цитирует 15 мая заявление ведомства «МБХ медиа».

Свое требование Роскомнадзор обосновывает решением Генпрокуратуры от 13 мая, которая полагает, что публикация содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».