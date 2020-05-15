Роскомнадзор потребовал от Google удалить новость о смертности от коронавируса в России
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в Google уведомление, призвав удалить публикацию издания «МБХ медиа» о возможном числе летальных исходов от COVID-2019. Первоисточником новости стал The Financial Times.
«Мы обязаны уведомить вас о том, что вы должны удалить соответствующий контент из вашего проекта или сделать его недоступным в России», — цитирует 15 мая заявление ведомства «МБХ медиа».
Свое требование Роскомнадзор обосновывает решением Генпрокуратуры от 13 мая, которая полагает, что публикация содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Свое требование надзорный орган направил в Google, так как сайт «МБХ медиа» содержится на облачном хостинге Google Cloud Platform.
13 мая Financial Times со ссылкой на свои расчеты написала, что в России число умерших в результате коронавирусной инфекции якобы может быть на 72 % больше, чем сообщает официальная статистика. К такому выводу журналисты пришли, изучив данные по смертности от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге.
МИД в ответ обнародовал письма с требованием об опровержении опубликованной дезинформации, которые посольства России в США и Великобритании направили главным редакторам Financial Times и The New York Times. Также ведомство сообщило, что 14 мая направит информационное сообщение в ОБСЕ и ЮНЕСКО, которые, по словам представителя министерства Марии Захаровой, заявили о своей непримиримой борьбе с дезинформационными кампаниями и «объявили крестовый поход на фейки».
Впоследствии вице-президент по коммуникациям медиакомпании The New York Times Company Дэниель Роудс заявил, что New York Times уверена в корректности публикации о статистике по COVID-19 в России.