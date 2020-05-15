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15.05.2020 10:58
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Роскомнадзор потребовал от Google удалить новость о смертности от коронавируса в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в Google уведомление, призвав удалить публикацию издания «МБХ медиа» о возможном числе летальных исходов от COVID-2019. Первоисточником новости стал The Financial Times.

«Мы обязаны уведомить вас о том, что вы должны удалить соответствующий контент из вашего проекта или сделать его недоступным в России», — цитирует 15 мая заявление ведомства «МБХ медиа».

Свое требование Роскомнадзор обосновывает решением Генпрокуратуры от 13 мая, которая полагает, что публикация содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Свое требование надзорный орган направил в Google, так как сайт «МБХ медиа» содержится на облачном хостинге Google Cloud Platform.

13 мая Financial Times со ссылкой на свои расчеты написала, что в России число умерших в результате коронавирусной инфекции якобы может быть на 72 % больше, чем сообщает официальная статистика. К такому выводу журналисты пришли, изучив данные по смертности от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге.

МИД в ответ обнародовал письма с требованием об опровержении опубликованной дезинформации, которые посольства России в США и Великобритании направили главным редакторам Financial Times и The New York Times. Также ведомство сообщило, что 14 мая направит информационное сообщение в ОБСЕ и ЮНЕСКО, которые, по словам представителя министерства Марии Захаровой, заявили о своей непримиримой борьбе с дезинформационными кампаниями и «объявили крестовый поход на фейки».

Впоследствии вице-президент по коммуникациям медиакомпании The New York Times Company Дэниель Роудс заявил, что New York Times уверена в корректности публикации о статистике по COVID-19 в России.

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Комментарии (34)

krasnonosov
Что и требовалось доказать. Через пару недель в стране вовсе везде запретят упоминать вирус и смерти от него, а так же ношение масок. А кто будет о нем писать и носить маски будут ловить, штрафовать и клеймить.
260642921
А у Роскомнадзора есть свой герб? Если нет, я бы предложил трех обезьянок: ничего не слышу, ничего не вижу, ни о чем не говорю, пока не прикажут.
Савва Морозов
идёт бактериологическая война. власть должна что-то делать для людей, а она мало того, что профанацией занимается, так ещё и отдельные чиновники (засовывая в рот трюфеля с икрой) сообщают , что власть никому ничего не должна и неча холопам жаловаться. так это типичное: "низы - не хотят, а верхи - не могут". не надо пенять на зеркало, всё уже было в истории.
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