Общественник рассказал, что нужно сделать критикам тульской медсестры в купальнике

«Пускай те, кто комментирует, вместо того чтобы муссировать по всей статье одну несчастную девицу, один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет», — заявил он.

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестёр России Валерий Самойленко в эфире Национальной службы новостей ответил на критику тульской медсестры в купальнике, чьё фото разлетелось по соцсетям.

Снимки с медсестрой разошлись по соцсетям двумя днями ранее и привели к широкому обсуждению. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, например, счёл поступок работника неэтичным. Однако глава Тульской области Алексей Дюмин призвал благодарить медиков за их труд, а не порицать внешний вид.



Сама сотрудница больницы объяснила свой неполный комплект одежды жарой и сказала, что, надевая купальник под химзащиту, не думала, что сквозь комбинезон его будет так сильно видно.

