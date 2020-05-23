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23.05.2020 10:10
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Общественник рассказал, что нужно сделать критикам тульской медсестры в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестёр России Валерий Самойленко в эфире Национальной службы новостей ответил на критику тульской медсестры в купальнике, чьё фото разлетелось по соцсетям.

«Пускай те, кто комментирует, вместо того чтобы муссировать по всей статье одну несчастную девицу, один раз выйдет в красную зону в этом костюме, и узнает, что такое гипоксия ниже, чем у пациента. Пусть узнает, что такое перегрев, когда ты выходишь на улицу и прижимаешься к стенке, чтобы сознание не потерять, и вот после этого комментирует, этично это или нет», — заявил он.

Снимки с медсестрой разошлись по соцсетям двумя днями ранее и привели к широкому обсуждению. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, например, счёл поступок работника неэтичным. Однако глава Тульской области Алексей Дюмин призвал благодарить медиков за их труд, а не порицать внешний вид.

Сама сотрудница больницы объяснила свой неполный комплект одежды жарой и сказала, что, надевая купальник под химзащиту, не думала, что сквозь комбинезон его будет так сильно видно.

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Комментарии (2)

Pilat
Это все влияние церкви, которая очень настойчиво снова нас толкает к средневековым понятиям. что хорошо, а что плохо.
И чем дальше, тем будет больше такого вот мракобесия.
В результате будем соперничать с Саудовцами и их законами.
Writto
Ну лично я тоже ничего не вижу в этом такого из ряда вон выходящего, но вместо трусов с открытой филейной частью она могла бы надеть шорты, это выглядело бы гораздо этичнее
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