«Заслуживают благодарности за труд, а не порицаний за внешний вид». Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую купальник под прозрачный защитный костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая из-за жары работала в купальнике, просвечивавшим через ткань защитного костюма.
Как 21 мая «Вести. Тула» рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева, когда фотографии специалистки начали распространяться по социальным сетям, Дюмин встретился с ней и поговорил.
«Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и её, и всех медиков. Это – позиция нашего губернатора. Эта наша позиция – медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид», – подчеркнула руководитель больницы.
По её словам, работать в комбинезонах, которые из-за пандемии в обязательном порядке носят специалисты, «реально жарко и реально тяжело». Врачи снимают защиту только после окончания смены, потому что вещи могут быть заражены.
В Минздраве Тульской области 19 мая сделали выговор медсестре и заявили, что она нарушила требования к медицинской одежде. Как объясняла сама девушка, она не ожидала, что ткань защиты окажется настолько прозрачной.