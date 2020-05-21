«Заслуживают благодарности за труд, а не порицаний за внешний вид». Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую купальник под прозрачный защитный костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая из-за жары работала в купальнике, просвечивавшим через ткань защитного костюма.



Как 21 мая «Вести. Тула» рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева, когда фотографии специалистки начали распространяться по социальным сетям, Дюмин встретился с ней и поговорил.



«Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и её, и всех медиков. Это – позиция нашего губернатора. Эта наша позиция – медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид», – подчеркнула руководитель больницы.

