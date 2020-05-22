«С антителами мчусь к любимым». Депутат Оксана Пушкина излечилась от коронавируса
Депутат Госдумы Оксана Пушкина выздоровела после инфицирования COVID-19. Об этом она сама сообщила 22 мая в своем Instagram.
«Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на #covid_19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам — за профессионализм и героизм!» - написала Пушкина.
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#хроникамоейкороны Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на #covid_19 🦠 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам-за профессионализм и героизм! #будьтездоровы☀️ На связи!Жизнь продолжается✌🏻 @dumagovru @instaer_mosobl @onfmo @er_novosti @onf_front
Напомним, заболевание, как ранее сообщала депутат, протекало у нее почти бессимптомно. Всего, по последним официальным данным, коронавирусом заразились шестеро депутатов Госдумы.