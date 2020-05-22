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22.05.2020 21:15
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«С антителами мчусь к любимым». Депутат Оксана Пушкина излечилась от коронавируса

Депутат Госдумы Оксана Пушкина выздоровела после инфицирования COVID-19. Об этом она сама сообщила 22 мая в своем Instagram.

«Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на #covid_19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам — за профессионализм и героизм!» - написала Пушкина.

Напомним, заболевание, как ранее сообщала депутат, протекало у нее почти бессимптомно. Всего, по последним официальным данным, коронавирусом заразились шестеро депутатов Госдумы.

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Комментарии (11)

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Спасибо, пабливал.
Femida_5e4d02367da01
ути-пути. интересно, сколько депутатам доплачивают за такое вранье?
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