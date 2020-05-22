Депутат Госдумы Оксана Пушкина выздоровела после инфицирования COVID-19. Об этом она сама сообщила 22 мая в своем Instagram.



«Одиннадцатый день. Прощай, коварная болячка! С отрицательными тестами на #covid_19 и антителами мчусь к любимым, родным, близким и друзьям! Спасибо всем добрым людям за поддержку! Врачам и медработникам — за профессионализм и героизм!» - написала Пушкина.