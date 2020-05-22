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22.05.2020 17:36
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СМИ: В авиакатастрофе в районе Карачи выжили как минимум 32 человека

Местные СМИ со ссылкой на медиков сообщают о 32 выживших с авиарейса компании «Пакистанские международные авиалинии», который потерпел крушение неподалеку от Карачи днем 22 мая.

Из них, как сообщает ТАСС, 15 были госпитализированы в Гражданский госпиталь Карачи, еще 17 — девять мужчин и восемь женщин — доставлены в госпиталь им. Джинны.

Ранее сообщалось о двух выживших после крушения самолета Airbus A320, следовавшего из Лахора в Карачи.

Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.

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