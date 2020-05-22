МЧС против. В Петербурге детскому лагерю выписали протокол на 200 тысяч за подготовку к лету

Протокол по статье 20.6.1 КоАП составил старший инспектор Куротного райога ГУ МЧС Петербурга Сергей Маслов. По его мнению, детский лагерь (как юрлицо) допустил уборку уличной территории и спортивной площадки по адресу своего нахождения в поселке Смолячково, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, в Сестрорецкий райсуд Петербурга поступил протокол на ДОЛ «Юный строитель», якобы нарушивший правила поведения при режиме повышенной готовности.

Статья 20.6.1 КоАП предполагает для юридических лиц штраф до 200 тысяч рублей.

Учредитель лагеря Вадим Иванов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» вспомнил обстоятельства, которые привели к таким серьезным последствиям.

«Мы убирали территорию, готовили лагерь к летнему сезону, - говорит Вадим Леонидович. - Сухие листья сложили в кучку и подожгли. Рядом расположен психоневрологический интернат. Какая-то женщина оттуда вызвала спасателей - ей показалось, что у нас пожар. Приехали, разобрались. Сотрудник МЧС заявил, что мы нарушили правила, так как находились на спортивной площадке. А как на ней не находиться, если нужно убрать? Лагерь не функционировал, деятельность наша, как и положено, приостановлена».

«Фонтанка» писала, как безотказно работает в Петербурге конвейер по наказанию жителей за прогулки по паркам и посещение спортивных и детских площадок. Последние ограничения - масочно-перчаточный режим - вызвали не меньшее недоумение, механизм работы с населением не понимают даже полицейские.