«В целях избежания нарушений законности при привлечении граждан к ответственности и негативных правовых последствий для сотрудников, считаем обязательным придать гласности ряд разъяснений относительно требований постановления правительства Петербурга», — говорится в обращении.

Тревоги полицейских отражены в обращении петербургского профсоюза сотрудников органов внутренних дел на имя начальника ГУ МВД Романа Плугина.

Полицейские Петербурга просят конкретизировать постановление правительства об обязательном использовании средств индивидуальной защиты населением. Они опасаются, что нечеткость формулировок вызовет резкий негатив в адрес МВД.

Как сообщили «Фонтанке» в профсоюзе, к полицейским в связи с эпидемией коронавируса возросли требования по профилактике административных правонарушений. Выросли и протестные настроения граждан — особенно после того, как началась работа по задержанию прохожих без масок и перчаток.



По мнению профсоюза, проблема заключается в размытости требований Смольного. Порядок использования СИЗ в общественных местах не разъяснен. Соответственно, у полицейских нет четких оснований для привлечения граждан к ответственности.



«Фонтанка» писала о неоднозначности новой инициативы правительства Петербурга. Требование носить маски и перчатки на улицах явно выглядит избыточным, такого нет даже в Москве. Характеристики средств защиты тоже прописаны крайне размыто, а их отсутствие попадает сразу под две статьи об административных правонарушениях — городского закона и федерального КоАП.



Отсутствие четких правил приводит к насилию. На станции метро «Нарвская» был избит сотрудник метрополитена, который потребовал у пассажира маску. Между тем правила пользования подземкой после выхода постановления Смольного не менялись, отсутствие СИЗ не может служить причиной отказа в перевозке, сотрудники метро не наделялись полномочиями по соблюдению городских эпидемтребований. При этом в метрополитене официально заявили, что дали соответствующее распоряжение своим сотрудникам.