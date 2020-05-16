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16.05.2020 17:42
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Смольный сплотил полицейских и население. Те и другие не понимают обязательного ношения масок и перчаток на улицах

Полицейские Петербурга просят конкретизировать постановление правительства об обязательном использовании средств индивидуальной защиты населением. Они опасаются, что нечеткость формулировок вызовет резкий негатив в адрес МВД.

Тревоги полицейских отражены в обращении петербургского профсоюза сотрудников органов внутренних дел на имя начальника ГУ МВД Романа Плугина.

«В целях избежания нарушений законности при привлечении граждан к ответственности и негативных правовых последствий для сотрудников, считаем обязательным придать гласности ряд разъяснений относительно требований постановления правительства Петербурга», — говорится в обращении.

Как сообщили «Фонтанке» в профсоюзе, к полицейским в связи с эпидемией коронавируса возросли требования по профилактике административных правонарушений. Выросли и протестные настроения граждан — особенно после того, как началась работа по задержанию прохожих без масок и перчаток.

По мнению профсоюза, проблема заключается в размытости требований Смольного. Порядок использования СИЗ в общественных местах не разъяснен. Соответственно, у полицейских нет четких оснований для привлечения граждан к ответственности.

«Фонтанка» писала о неоднозначности новой инициативы правительства Петербурга. Требование носить маски и перчатки на улицах явно выглядит избыточным, такого нет даже в Москве. Характеристики средств защиты тоже прописаны крайне размыто, а их отсутствие попадает сразу под две статьи об административных правонарушениях — городского закона и федерального КоАП.

Отсутствие четких правил приводит к насилию. На станции метро «Нарвская» был избит сотрудник метрополитена, который потребовал у пассажира маску. Между тем правила пользования подземкой после выхода постановления Смольного не менялись, отсутствие СИЗ не может служить причиной отказа в перевозке, сотрудники метро не наделялись полномочиями по соблюдению городских эпидемтребований. При этом в метрополитене официально заявили, что дали соответствующее распоряжение своим сотрудникам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

Balamut
Ничего хорошего в этом письме нет. Сейчас начальник ГУВД скажет, что носить надо везде... ну и тогда держитесь крепче...
А против Губера идти он не будет. Все они одним г... помазаны
LAVR
Правильно! Кто то накосячил, свой зад прикрывая перед хозяином, а на полицию свалят ответственность за применение. Народ и органы едины! Чиновник полицейскому не товарищ!
Brit
Беда россиян, что вместо законопослушания они любой закон трактуют в хвост и гриву, и если не хочется, то и не надо соблюдать.
А потом удивляются, почему другие россияне тоже живут не по законам.
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