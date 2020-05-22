Генконсульство Финляндии в Петербурге возобновит прием россиян с июня. Но пока не всех
Генеральное консульство Финляндии анонсировало возобновление работы визового отдела для некоторых категорий граждан.
«Визовый отдел генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге принимает заявления на разрешение на пребывание (ВНЖ) по записи по будням с 9.00 до 12.00. Начиная с 1 июня 2020 г. принимаются следующие категории: члены семьи гражданина Финляндии, студенты/учащиеся, научные сотрудники, сезонные работники», — сообщили 22 мая в финской дипмиссии.
Ранее дипломаты из Суоми заверили, что не стоит ждать открытия визовых центров Финляндии до лета. Из-за коронавируса документы на шенген перестали принимать с 19 марта, а визы россиянам из-за пандемии продлевать не стали.
В начале апреля часть сотрудников генконсульства вернулась в Финляндию.