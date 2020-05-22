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22.05.2020 14:22
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Генконсульство Финляндии в Петербурге возобновит прием россиян с июня. Но пока не всех

Генеральное консульство Финляндии анонсировало возобновление работы визового отдела для некоторых категорий граждан.

«Визовый отдел генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге принимает заявления на разрешение на пребывание (ВНЖ) по записи по будням с 9.00 до 12.00. Начиная с 1 июня 2020 г. принимаются следующие категории: члены семьи гражданина Финляндии, студенты/учащиеся, научные сотрудники, сезонные работники», — сообщили 22 мая в финской дипмиссии.

Ранее дипломаты из Суоми заверили, что не стоит ждать открытия визовых центров Финляндии до лета. Из-за коронавируса документы на шенген перестали принимать с 19 марта, а визы россиянам из-за пандемии продлевать не стали.

В начале апреля часть сотрудников генконсульства вернулась в Финляндию.

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Комментарии (3)

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То есть визу дадут только рабам на плантации...
Остальные проходите мимо.
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