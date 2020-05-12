Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за пандемии. Но есть исключение
Российским туристам, которые сейчас не могут приехать в Финляндию из-за действующих ограничений, не будут бесплатно продлевать шенген. Об этом «Фонтанке» 12 мая сообщили в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге.
«Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответсвии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и её срок действия истечёт, необходимо будет получить новую визу», — заявили в дипмиссии.
Напомним, в настоящее время консульство не принимает заявления на выдачу шенгена.
На вопрос о том, могут ли на получение новой финской визы рассчитывать те, кто не успел её «откатать» в Финляндии, но при этом имеет штампы других стран шенгена, в Генконсульстве отвечают так: «При выдаче новой визы будет учитываться исключительная ситуация, вызванная коронавирусом».
Также в дипмиссии добавили, что те россияне, которые находятся сейчас в Финляндии с истекающей визой, должны для её продления обратиться в полицию.
Напомним, Финляндия продлила ограничения на передвижение между нашими странами до 14 июня.