Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за пандемии. Но есть исключение

Российским туристам, которые сейчас не могут приехать в Финляндию из-за действующих ограничений, не будут бесплатно продлевать шенген. Об этом «Фонтанке» 12 мая сообщили в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге.

«Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответсвии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и её срок действия истечёт, необходимо будет получить новую визу», — заявили в дипмиссии.