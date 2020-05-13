FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
73.43р79.44р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 14:53
2
Печать

Визовые центры Финляндии в России откроются не раньше лета

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге 13 мая опубликовало официальную информацию, касающуюся закрытых границ и выдачи виз.

«Визовые центры Финляндии на территории России закрыты до 31 мая 2020 года, — говорится в сообщении дипмиссии. — Все документы, которые были приняты через визовый центр, можно будет получить после его открытия».

Приём документов на шенген приостановили вместе с закрытием границы — 19 марта.

«Ограничения на внешних границах, а именно ограничения на финско-российской границе, остаются в силе как минимум до 14 мая 2020 года. Дополнительной информации об открытии для туристического движения внешних границ зоны Шенгенского соглашения, включая финско-российскую границу, нет», — уведомили в Генконсульстве.

Ранее дипломаты рассказали «Фонтанке», что в связи с пандемией визы продлевать не будут, при запросе новой будут учитываться исключительные обстоятельства, которые отрезали возможность ей воспользоваться.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

🔞 Скучаешь? Успей зaвeсти новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят... ➜ https://is.gd/loveiz
Leeuw
Только, наверное, не до 14 мая, а до 14 июня?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний