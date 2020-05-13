Визовые центры Финляндии в России откроются не раньше лета

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге 13 мая опубликовало официальную информацию, касающуюся закрытых границ и выдачи виз.
«Визовые центры Финляндии на территории России закрыты до 31 мая 2020 года, — говорится в сообщении дипмиссии. — Все документы, которые были приняты через визовый центр, можно будет получить после его открытия».
Приём документов на шенген приостановили вместе с закрытием границы — 19 марта.
«Ограничения на внешних границах, а именно ограничения на финско-российской границе, остаются в силе как минимум до 14 мая 2020 года. Дополнительной информации об открытии для туристического движения внешних границ зоны Шенгенского соглашения, включая финско-российскую границу, нет», — уведомили в Генконсульстве.
Ранее дипломаты рассказали «Фонтанке», что в связи с пандемией визы продлевать не будут, при запросе новой будут учитываться исключительные обстоятельства, которые отрезали возможность ей воспользоваться.