Тренер вратарей ФК «Оренбург» заболел коронавирусом, еще у нескольких игроков нашли антитела
Еще один случай заражения коронавирусом произошел в Российской премьер-лиге. Как сообщил футбольный клуб «Оренбург» в пятницу, 22 мая, положительный тест сдал тренер вратарей Платон Захарчук.
«ФК «Оренбург» сообщает, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 выявлен положительный ПЦР-тест у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора», — говорится в официальном заявлении команды.
Еще у четырех человек, футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова, выявлено наличие антител.
Захарчук — бывший вратарь московских ЦСКА, «Локомотива» и ряда других отечественных клубов.
Напомним, что ранее положительный тест на коронавирус сдал бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк. Это далеко не первые случаи заболевания COVID-19 в РПЛ. Ранее заболели коронавирусом игроки «Рубина», «Локомотива» и «Динамо». При этом РФС и лига продолжают строить планы на продолжение чемпионата. Ранее генеральный секретарь РФС по развитию Максим Митрофанов заявил, что только серьезный запрет правительства помешает этим планам. Кроме того, уже названы даты начала следующего сезона.