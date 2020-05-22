Тренер вратарей ФК «Оренбург» заболел коронавирусом, еще у нескольких игроков нашли антитела

Еще один случай заражения коронавирусом произошел в Российской премьер-лиге. Как сообщил футбольный клуб «Оренбург» в пятницу, 22 мая, положительный тест сдал тренер вратарей Платон Захарчук.

«ФК «Оренбург» сообщает, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 выявлен положительный ПЦР-тест у тренера вратарей Платона Захарчука, он будет выполнять предписание Роспотребнадзора», — говорится в официальном заявлении команды.

Еще у четырех человек, футболистов Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова, выявлено наличие антител.