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21.05.2020 19:20
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«Если будет серьезный запрет». РФС рассказал, в каком случае чемпионат РПЛ не будет доигран

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов рассказал о вариантах возобновления сезона. Как передает его слова «Спорт-Экспресс» в четверг, 21 мая, у федерации есть запасной план, но есть и другой вариант, при котором доиграть так и не получится.

«Если ограничения не будут сняты 1 июня, то у нас есть другая примерная дата возвращения чемпионата — это 28 июня. Если будет настолько серьезный запрет, что невозможно будет возобновить чемпионат, тогда надо будет прекращать чемпионат. Но это не означает, что следующий чемпионат начнется условно 1 июля. Мы будем ждать снятия всех ограничений и дадим время на подготовку», - подчеркнул Митрофанов.

Ранее стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в РПЛ. Положительные тесты сдали футболисты «Рубина», «Динамо» и «Локомотива».

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