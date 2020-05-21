«Если будет серьезный запрет». РФС рассказал, в каком случае чемпионат РПЛ не будет доигран

Заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов рассказал о вариантах возобновления сезона. Как передает его слова «Спорт-Экспресс» в четверг, 21 мая, у федерации есть запасной план, но есть и другой вариант, при котором доиграть так и не получится.

«Если ограничения не будут сняты 1 июня, то у нас есть другая примерная дата возвращения чемпионата — это 28 июня. Если будет настолько серьезный запрет, что невозможно будет возобновить чемпионат, тогда надо будет прекращать чемпионат. Но это не означает, что следующий чемпионат начнется условно 1 июля. Мы будем ждать снятия всех ограничений и дадим время на подготовку», - подчеркнул Митрофанов.

