Поток желающих получить кредитные каникулы снижается. Основная активность людей пришлась на апрель

Банки отмечают, что количество людей, стремящихся получить кредитные каникулы, в мае значительно сократилось по сравнению с апрелем. Так, по статистике ВТБ, в первой половине мая число таких заявок уменьшилось на 36% по сравнению с началом апреля, при этом число одобрений выросло на четверть.

«Наибольшая активность клиентов по подключению кредитных каникул пришлась на апрель, данные по маю уже значительно ниже. Мы видим, что большая часть россиян, которая попала в сложное финансовое положение, уже воспользовалась как государственными, так и банковскими программами, — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — По нашим зарплатным клиентам мы пока не фиксируем серьезного падения уровня дохода, который делал бы подключение каникул неотложной необходимостью. Наблюдаемая тенденция говорит о том, что итоговые данные по числу обращений могут быть несколько ниже ожидаемого».