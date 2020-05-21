Поток желающих получить кредитные каникулы снижается. Основная активность людей пришлась на апрель
Банки отмечают, что количество людей, стремящихся получить кредитные каникулы, в мае значительно сократилось по сравнению с апрелем. Так, по статистике ВТБ, в первой половине мая число таких заявок уменьшилось на 36% по сравнению с началом апреля, при этом число одобрений выросло на четверть.
«Наибольшая активность клиентов по подключению кредитных каникул пришлась на апрель, данные по маю уже значительно ниже. Мы видим, что большая часть россиян, которая попала в сложное финансовое положение, уже воспользовалась как государственными, так и банковскими программами, — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — По нашим зарплатным клиентам мы пока не фиксируем серьезного падения уровня дохода, который делал бы подключение каникул неотложной необходимостью. Наблюдаемая тенденция говорит о том, что итоговые данные по числу обращений могут быть несколько ниже ожидаемого».
Как сообщили в пресс-службе банка, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ВТБ с момента старта программ поддержки заемщиков-физических лиц, пострадавших от пандемии COVID-19, одобрил кредитные каникулы по 13 тыс. заявкам на сумму 11,3 млрд рублей. Кредитные каникулы предоставляются как по государственным (106-ФЗ и 76-ФЗ), так и по собственным программам. Ранее «Фонтанка» писала о запуске банком своей программы.
Больше всего заявок (11,3 тыс.) одобрено на каникулы по потребительским кредитам — на общую сумму 8 млрд рублей, больше 1,3 тыс., на 3 млрд рублей, — по ипотеке, и более 360, на 210 млн рублей, — по автокредитам. Все заемщики, которые воспользовались программами поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту, уточнили в пресс-службе.
При этом, как отмечают в Центробанке, в целом по стране три четверти заемщиков, получивших отсрочку в первом квартале, уже вернулись к привычному графику платежей.