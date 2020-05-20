«Пассажиравтотранс» не смог заключить контракт на 25 автобусов. Победитель аукциона задумался, заказчик обратится к проигравшему

ООО «Национальный оператор общественного транспорта» (НООТ) не стало заключать контракт на поставку в лизинг 25 автобусов для «Пассажиравтотранса». Их должны были привезти в сентябре.



20 мая опубликован протокол о признании победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта. В документе написано, что компания не направила в установленный срок проект контракта. В связи с этим «Пассажиравтотранс» предложит заключить контракт второму участнику аукциона — ООО «Техтранслизинг».

Ранее «Пассажиравтотранс» подвел итоги ряда аукционов на лизинговые поставки автобусов. Среди них была закупка 25 автобусов большого класса со стартовой стоимостью 418 млн рублей. НООТ сбил цену до 368 млн рублей, «Техтранслизинг» - только до 399 млн. По данным «Фонтанки», вероятнее всего, по этому контракту приедут теперь МАЗ-203016.