О ходе реставрации 20 мая сообщает комитет по охране памятников Петербурга. Храм расположен на верхнем ярусе каре Смольного собора и уникален тем, что остался практически в том виде, в котором его реализовал Франческо Бартоломео Растрелли в конце 1762 года.

Реставрационные работы в церкви Захарии и Елизаветы в Петербурге, которые продолжаются более двух лет, близятся к финалу. Мастера отмыли херувимов, вернули на стены живопись и восстанавливают паркет, по которому ходил Растрелли.

Так, сохранились пальмовые ветви и цветочные композиции, лепные головы херувимов и наборный паркет, созданный по рисунку зодчего. Его церковных паркетов больше нигде не осталось, уточняют специалисты.

Реставраторы насчитали пять пород дерева для его создания: клен, дуб, ясень, светлый и темный орех. Паркет восстанавливают в мастерской и отмечают, что сложнее всего снять несколько слоёв мастики, которой покрывали пол в советское время.



Тогда в храме располагался архив Ленинградского обкома КПСС. Излишне бережно к историческому антуражу архивариусы не относились, но и не уничтожали: ангелов и живопись забелили, установили дополнительные перекрытия, покрасили стены в зелёный и этим ограничились.



Специалисты отмыли лепные композиции и стены, вернув на них масляную живопись по штукатурке — изображения Николая Чудотворца, апостола Иакова, Климента Римского и других святых.



Как уточнили в КГИОП, фактически реставрацию планируют завершить в этом году. На следующий год останется работа с живописью — пока неясно, насколько сильно её будут восстанавливать и во сколько это обойдётся. «Это вопрос ещё и научной дискуссии», — говорят в комитете.



Пользователем храма является Санкт-Петербургский госуниверситет, службы в храме не проводятся. В послереставрационных планах — проведение экскурсий по интерьерам Растрелли.

