FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
19.05.2020 18:03
0
Печать

В России отзывают 365 новеньких BMW из-за проблем с замками ремней безопасности

Официальный представитель марки BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве нескольких сотен автомобилей, проданных в 2020 году. Им может понадобиться замена ремней безопасности.

Как сообщает 19 мая пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 365 автомобилей BMW M8, X3 M, X3, X4 и 8-й серии, которые были проданы в России с января по май 2020 года. Перечень VIN-кодов машин, которых коснулась сервисная кампания, опубликован на сайте ведомства.

Причиной отзыва стала вероятность вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля. В результате включаются звуковой сигнал предупреждения и красный индикатор на панели приборов, напоминающий о непристегнутом ремне.

«Как следствие, происходит неправильное срабатывание систем безопасности. Натяжения ремня, как важной функции системы безопасности, не происходит. Это может привести к повышению нагрузок от ремня, а также ускорения в области грудной клетки и области шеи. Гарантировать соблюдение всех законодательных требований невозможно», — говорится в сообщении ведомства.

В дилерских центрах на попавших под отзыв автомобилях проверят и при необходимости заменят передние поясные ремни. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний