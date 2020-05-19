В России отзывают 365 новеньких BMW из-за проблем с замками ремней безопасности

Официальный представитель марки BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве нескольких сотен автомобилей, проданных в 2020 году. Им может понадобиться замена ремней безопасности.



Как сообщает 19 мая пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 365 автомобилей BMW M8, X3 M, X3, X4 и 8-й серии, которые были проданы в России с января по май 2020 года. Перечень VIN-кодов машин, которых коснулась сервисная кампания, опубликован на сайте ведомства.

Причиной отзыва стала вероятность вытягивания датчика Холла из корпуса замка ремня безопасности при сгибании или боковом движении из-за недостаточной длины кабеля. В результате включаются звуковой сигнал предупреждения и красный индикатор на панели приборов, напоминающий о непристегнутом ремне.