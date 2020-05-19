В Смольном уточнили порядок выплат малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет
Петербургское правительство утвердило порядок предоставления ежемесячных выплат малоимущим семьям на детей от трех до семи лет. Соответствующий документ 19 мая подписал губернатор Александр Беглов.
«В 2020 году ежемесячная выплата предоставляется за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения», — объяснили в Смольном.
Подать заявление о назначении выплаты можно несколькими способами: через отдел социальной защиты населения по месту жительства, МФЦ, в электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также посредством почты.
Необходимые документы отделы социальной защиты запрашивают самостоятельно, подчеркнули в городской администрации.
Там также отметили, то ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в Петербурге за второй квартал года, предшествующего году обращения.
«В связи с распространением коронавирусной инфекции постановление предусматривает, что в период с 01.04.2020 до 31.12.2020 при определении соответствия семьи указанному выше условию не учитываются ранее полученные доходы в виде заработной платы и денежного содержания членов семьи, которые в настоящее время являются безработными», — добавили в Смольном.
Напомним, ежемесячная выплата малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет включительно с начала этого года была установлена президентским указом №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Ее размер в Петербурге составляет 5 588 рублей. При наличии нескольких детей она полагается каждому ребенку. Ранее на эти цели город получил из федерального бюджета 874 млн рублей.