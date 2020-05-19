В Смольном уточнили порядок выплат малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет

«В 2020 году ежемесячная выплата предоставляется за прошедший период начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. Начиная с 2021 года ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения», — объяснили в Смольном.

Петербургское правительство утвердило порядок предоставления ежемесячных выплат малоимущим семьям на детей от трех до семи лет. Соответствующий документ 19 мая подписал губернатор Александр Беглов.

Подать заявление о назначении выплаты можно несколькими способами: через отдел социальной защиты населения по месту жительства, МФЦ, в электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также посредством почты.

Необходимые документы отделы социальной защиты запрашивают самостоятельно, подчеркнули в городской администрации.

Там также отметили, то ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в Петербурге за второй квартал года, предшествующего году обращения.

«В связи с распространением коронавирусной инфекции постановление предусматривает, что в период с 01.04.2020 до 31.12.2020 при определении соответствия семьи указанному выше условию не учитываются ранее полученные доходы в виде заработной платы и денежного содержания членов семьи, которые в настоящее время являются безработными», — добавили в Смольном.

Напомним, ежемесячная выплата малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет включительно с начала этого года была установлена президентским указом №199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Ее размер в Петербурге составляет 5 588 рублей. При наличии нескольких детей она полагается каждому ребенку. Ранее на эти цели город получил из федерального бюджета 874 млн рублей.